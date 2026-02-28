Με άνεση και 15 γκολ διαφορά, ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Κιλκίς (24-39), όντας «αγκαλιά» με την 3η θέση της κανονικής διάρκειας της Handball Premier.

Για τη 18η αγωνιστική της Ηandball Premier, ο Δικέφαλος δοκιμάστηκε στο γειτονικό και «ασπρόμαυρο» Κιλκίς, ψάχνοντας να «κλειδώσει» το συντομότερο δυνατό την 3η θέση ενόψει πλέι οφ.

Αφεντικό από... νωρίς ο ΠΑΟΚ, που προηγήθηκε με 1-4 και το Κιλκίς να μειώνει σε 2-4 άμεσα. Όμως, εκεί οι «ασπρόμαυροι» με σερί 0-5 έφτασαν στο 2-9 του 12ου λεπτού. Διψήφια διαφορά πριν το ημίχρονο (11-21), με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με οκτώ τέρματα διαφορά (13-21).

Ίδια εικόνα και στην επανάληψη, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν με ευκολία το +10 (20-31) στο 48ο λεπτό. Το τελικό 24-39 έδωσε τη νέα νίκη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε τους 30 βαθμούς μετά από 18 αγωνιστικές, και ψάχνει δύο ακόμα βαθμούς να σφραγίσει την 3η θέση στην κανονική διάρκεια.

Την επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος θα υποδεχθεί τον Αθηναϊκό, ενώ το Κιλκίς -που έμεινε στους 16 βαθμούς- αντιμετωπίζει εκτός έδρας τα Βριλήσσια.