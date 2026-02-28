Πήρε τη νίκη και παραμένει στην κορυφή η ΑΕΚ 

Η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 36-30 της Δράμας, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής και παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Handball Premier.

Αυτή ήταν η 16η νίκη της Ένωσης στο Πρωτάθλημα , ενώ ακολουθούν τα δύο κρίσιμα παιχνίδια με ΟΣΦΠ/Όμιλο Ξυνή (04/03 εκτός έδρας) και ΠΑΟΚ (07/03 εντός έδρας).

Οι παίκτες του Αλέξη Αλβανού έπαιξαν κατά διαστήματα ωραίο χάντμπολ και έχοντας στο πλευρό τους τους φιλάθλους τους, που έδωσαν το «παρών» στο «Γ. Κασιμάτης», κατέκτησαν τη νίκη.

To ματς

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 3-2 και 7-4. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο γκολ (8-7), όμως με σερί 7-1, τρέχοντας στο ανοιχτό γήπεδο, οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν στο υπέρ τους 15-8. Η ΑΕΚ είχε πλουραλισμό στο σκοράρισμα και διατήρησε το πάνω χέρι μέχρι και 5 λεπτά πριν το φινάλε (17-11). Η ομάδα της Δράμας αντέδρασε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και μείωσε σε 17-14. Ο Κουκουλάς με ωραίο γκολ έκανε το 18-14, που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Στο β’ ημίχρονο, η ΑΕΚ κρατούσε σε απόσταση ασφαλείας τους Δραμινούς (21-17, 25-21). Με τους Αραμπατζή, Γκαρέν και Κουκουλά η ΑΕΚ ανέβασε τη διαφορά στα 6 τέρματα (28-22). Οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω και μείωσαν σε 30-28. Στούμπερ και Κουκουλάς έδωσαν επιθετική ώθηση στον «Δικέφαλο» (32-28) και τελικώς η ΑΕΚ έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα με 36-30.

Τα πεντάλεπτα: 4-2, 8-7, 10-7, 12-8, 16-10, 18-14 (ημχ.), 21-18, 24-20, 28-24, 29-26, 32-28, 36-30.

ΑΕΚ (Αλβανός): Αραμπατζής 3, Μπούτος, Παναγιώτου 9, Μπάρος, Ραντόισιτς, Πέριν 2, Αντωνιάδης, Τοριάνι 2, Κουκουλάς 9, Γκαράιν 7, Κολοβός, Τουρέ 1, Πεισότο 1, Στούμπερ 2, Ριμπέ, Ντε Σόουζα.

BIANCO MONTE ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Ταρτίος, Κρητικός 12, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 2, Χρηστίδης, Πολύδωρος, Λατσάκου 2, Χόρβατ 5, Γκουέντες 1, Μανωλούδης 2, Μεσσίνης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 5, Σίνα 1, Μαρκατάτος.

Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Τόλιος, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα: 6-3, Πέναλτι: 0/0-3/6.