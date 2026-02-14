Την είσοδό του στα πλέι οφ πρωταθλήματος, σφράγισε επί της ουσίας ο Ιωνικός, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ (31-29) στο μεγάλο ντέρμπι της Handball Premier.

Για την 16η αγωνιστική της Handball Premier, o ΠΑΟΚ δοκιμάστηκε στην έδρα του Ιωνικού Νέας Φιλαδελφείας, ψάχνοντας νίκη με φόντο το πλεονέκτημα.

Ο Δικέφαλος μπήκε καλύτερα στον αγώνα, καθώς προηγήθηκε στο 7ο λεπτό με +2 (3-5), παρόλα αυτά άμεση ήταν η απάντηση των γηπεδούχων για το 6-6 του 10ου λεπτού.

Η ισοπαλία και το ντέρμπι παρέμεινε, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει με ελαφρύ προβάδισμα στα αποδυτήρια και το ημίχρονο με το 16-18.

Μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο από την ομάδα του Ιωνικού. 5-1 σερί και 21-19, ενώ έφτασε και στο +3 (24-21) δεκαπέντε λεπτά πριν τη λήξη.

Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν σε 27-25 και 30-29 με την είσοδο στο τελευταίο λεπτό, όμως ο Ιωνικός άντεξε και πήρε μία μεγάλη νίκη με το τελικό 31-29.

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας έφτασε τους 20 βαθμούς μετά από 16 αγωνιστικές, όντας στο +3 από τον Αθηναϊκό, ενώ ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 26 βαθμούς και την 3η θέση.