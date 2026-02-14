Ασταμάτητος ο ΠΑΟΚ στη Νίκαια, κέρδισε εύκολα τον τοπικό Άρη (16-37) και παρέμεινε σε απόσταση... αναπνοής από την ΑΕΚ.

Για την 14η αγωνιστική της Α1 Χάντμπολ γυναικών, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε στην Αθήνα τον Άρη Νίκαιας, επικρατώντας εύκολα με 37-16.

Στην αρχή του αγώνα, οι «ασπρόμαυρες» μπήκαν κάπως... νωχελικά με τις γηπεδούχες να παραμένουν κοντά στο σκορ (6-7 στο 12'), έως και το 17ο λεπτό με το 9-10.

Εκεί, ο ΠΑΟΚ ξέσπασε και πάτησε γκάζι, μετατρέποντας το 9-10 σε 10-16, μέχρι και το 11-20 που ήταν και σκορ ημιχρόνου. Η διαφορά εκτοξεύτηκε στην επανάληψη μέχρι και στα είκοσι γκολ (15-35), έως και το τελικό 37-16.

Στους 26 βαθμούς ο Δικέφαλος μετά από 14 αγωνιστικές, όντας σταθερά στη 2η θέση, ψάχνοντας μία... γκέλα της ΑΕΚ για το απόλυτο πλεονέκτημα, ενόψει πλέι οφ.