Δίχως να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, ο ΠΑΟΚ κέρδισε στη Θεσσαλονίκη την Αναγέννηση Άρτας (29-22) και «πάτησε» κορυφή.

Ο Δικέφαλος φιλοξένησε την ομάδα της Ηπείρου, με στόχο να επιβεβαιώσει τον φαβοριτισμό του και να πατήσει κορυφή και τους 24 βαθμούς μαζί με την ΑΕΚ.

Έχοντας τον έλεγχο από νωρίς, προηγήθηκε πριν το 20' με πέντε γκολ (13-8), ενώ το ημίχρονο έκλεισε υπέρ των γηπεδούχων με 20-13, σε ένα εύκολο απόγευμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτριες του Πελεκίδη, ελέω και των συνεχόμενων αγώνων κατέβασε στροφές μέχρι το τελικό 29-22.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 6-5, 10-7, 13-8, 17-8, 20-13 (ημχ.), 21-15, 22-15, 23-19, 25-20, 26-20, 29-22.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 3, Τροχίδου 4, Μεντεσίδου 1, Γκάτζιου 2, Ολζόβα 3, Σεβδίλη, Ανδρίτσου 7, Ντε Σόουζα, Γκρμπάσεβιτς, Πρέμοβιτς 2, Σελεμίδου 2, Κουλούρη 1, Μπουράτο 2, Μιλόγεβιτς 2, Μέντες Ντε Αλμέιδα.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Λαζαρίδης): Τσαουσίδου 3, Αμβροσιάδου 5, Καπρινιώτη, Σπυριδοπούλου 1, Κωστοπούλου 4, Ντα Κόστα 1, Σίλβα 2, Νικολάου, Παπακοσμά, Μάγκου, Μάστακα 4, Ντε Σεζούς.

Διαιτητές: Θεοδοσίου- Παπούλιας, Παρατηρητής: Σίσκου, Δίλεπτα:4-2, Πέναλτι:3/3-3/5