Άνετο δίποντο για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ συνέχισε με νίκη τις υποχρεώσεις της στη Handball Premier, επικρατώντας με 40-33 του Ζαφειράκης Νάουσας στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού παρουσίασε σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, δίνοντας παράλληλα χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του ρόστερ.

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν με ενέργεια και προηγήθηκαν γρήγορα με 6-0, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και μείωσαν στο 17-12 στο 26’, όμως η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα έξι τερμάτων (22-16).

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους, διευρύνοντας τη διαφορά (29-21, 35-26) και εκμεταλλευόμενοι τα αμυντικά κενά του Ζαφειράκη. Έτσι, έφτασαν χωρίς ιδιαίτερη πίεση στο τελικό 40-33, προσθέτοντας ακόμη δύο βαθμούς στη συγκομιδή τους.

Τα πεντάλεπτα: 2-0, 6-1, 10-4, 15-8, 17-12, 22-16 (ημ.), 25-20, 29-21, 33-24, 35-26, 36-29, 40-33.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 6, Μπούτος 1, Παναγιώτου 1, Μπάρος 4, Ραντόγισιτς 2, Περίν 4, Αντωνιάδης, Τοριάνι, Κουκουλάς 8, Γκαρέν 4, Κολοβός, Τουρέ 2, Πεϊσότο 2, Στούμπερ 6, Ριμπέ, Ματέους.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Κων/νος Δεληγιάννης): Μπόλας 1, Πέιτς 4, Τσαγκεράς 3, Τσιγαρίδας, Θεοδωρόπουλος 5, Ρότζιος 1, Μισαηλίδης 1, Αθανασιάδης 12, Συγγιρίδης 3, Μπούντκο, Φυκατάς, Τζάτσκας, Βαφείδης 1, Τσάτσας 2.

Διαιτητές: Σκλαβενίτης-Τόλιος. Δίλεπτα: 3-2. Πέναλτι: 0-1/2.