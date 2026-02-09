Με σούπερ Κανετέ «ερυθρόλευκο» το Κύπελλο! (vid)

Ο Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή με πρωταγωνιστή τον Κανετέ που πέτυχε τέσσερα σερί γκολ στο πιο κρίσιμο σημείο του τελικού και αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών με 7 σύνολο, νίκησε (33-29) την ΑΕΚ και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στο Χάντμπολ Ανδρών.

Η Ένωση, που επί της ουσίας έχει δημιουργήσει μια νέα ομάδα μετά το κύμα αλλαγών που υπήρξε το τελευταίο διάστημα με αποχωρήσεις και μεταγραφές, πάλεψε στα ίσια για περίπου 50 λεπτά, όμως οι Πειραιώτες ήταν πιο ψύχραιμοι στο τελευταίο δεκάλεπτο, στα κρίσιμα σημεία πήραν πιο σωστές αποφάσεις και σήκωσαν το Κύπελλο για 4η φορά στην Ιστορία τους.

Το ματς

Πόντο-πόντο πήγαιναν οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ μπήκε πιο γερά και πήρε προβάδισμα στο σκορ με δυο τέρματα του Ραντόγισιτς, αλλά ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή απάντησε και έφερε το ματς στα ίσα (4-4) με τον Στούμπερ. Η Ένωση λίγο μετά το δεκάλεπτο πήρε μια διαφορά τριών πόντων με δυο τέρματα του Τοριάνι (4-7) με τον Ολυμπιακό στο πρώτο 20λεπτο να διαμορφώνει το 10-10. Ο Δικέφαλος κράτησε το προβάδισμα έχοντας καλύτερες αποφάσεις στην επίθεση και λιγότερα λάθη από τον αντίπαλο (6 έναντι 8) ενώ οι αποκρούσεις ήταν 7-5 υπέρ των ερυθρολεύκων. Λίγο πριν την ανάπαυλα η ΑΕΚ πήγε στο +2 με το γκολ του Παναγιώτου αλλά ο Ίβιτς μείωσε για τον Ολυμπιακό στο 15-16 που ήταν σκορ ημιχρόνου.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο του τελικού. Ο Παναγιώτου με δυο γκολ έφερε το ματς στο 18-20 υπέρ των κιτρινόμαυρων, ενώ ο Κουκουλάς έγραψε το 18-21. Οι ερυθρόλευκοι μείωσαν με τον Βίντα σε 19-21 με τον Τοριάνι να γράψει το 19-22 Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή επέστρεψε και στο 14ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου ισοφάρισε σε 22-22 και ακολούθως πήρε και προβάδισμα με δυο γκολ του Μάνθου. Η ΑΕΚ απάντησε, ξαναέφερε το ματς στα ίσα (25-25), αλλά οι Πειραιώτες με τον τελικό να μπαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο πάτησαν γκάζι και με πρωταγωνιστή τον Κανετέ που πέτυχε τέσσερα τέρματα σερί πήγαν στο +3. Ουσιαστικά από εκεί και πέρα δεν υπήρξε γυρισμός από την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή να διαχειρίζεται το ματς και να φτάνει στο τελικό (33-29) κατακτώντας το Κύπελλο!

ΑΕΚ: Αραμπατζής (2), Μπούτος, Παναγιώτου (9), Μπάρος, Ραντόισιτς (2), Περίν (2), Αντωνιάδης, Τοριάνι (7), Κούκουλας (2), Γκάρεν (2), Κολοβός, Τουρέ, Πεϊσότο, Στούμπερ (3), Ρίμπερ, Ματέους.

Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή: Βαλέριο, Σκαραμέλι, Κουν (6), Βίντα (3), Τζίμπουλας (3), Παπαντωνόπουλος, Κανετέ (7), Κανδύλας, Τσαναξίδης (4), Ίβιτς (2), Μορένο, Σουργκιέλ (1), Μάνθος (1), Πασσιάς (1), Μιχαηλίδης, Σάββας (3).