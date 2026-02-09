ΑΕΚ και Ολυμπιακός στον τελικό του Κυπέλλου

ΑΕΚ και Ολυμπιακός μετρούν απόψε Δευτέρα (09/02, 17:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) τις δυνάμεις τους στο κλειστό του Καματερού, με στόχο το βαρύτιμο τρόπαιο του Κυπέλλου χάντμπολ ανδρών.

Η ΑΕΚ εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό με πειστικό τρόπο, επικρατώντας 36-31 του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας στον δεύτερο ημιτελικό. Το σύνολο του Αλέξη Αλβανού παρουσίασε αγωνιστική ωριμότητα, πειθαρχία στο πλάνο και υψηλή αποτελεσματικότητα, με τον Τοριάνι να ξεχωρίζει, ενώ οι Παναγιώτου, Κουκουλάς και Ματέους αποτέλεσαν σταθερά σημεία αναφοράς. Αυτή θα είναι η 11η συμμετοχή της «Ένωσης» σε τελικό Κυπέλλου, με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση του έκτου τροπαίου στην ιστορία της.

Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή προέρχεται από εμφατική νίκη με 35-23 απέναντι στον ΓΑΣ Κιλκίς. Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, βασίστηκαν στην συμπαγή άμυνα και βρήκαν λύσεις στην επίθεση από πολλούς παίκτες, με πρώτο σκόρερ τον Σούργκιελ. Η ομάδα του Νέναντ Κλιάιτς έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση και ταξιδεύει στον τελικό με στόχο να προσθέσει το τέταρτο Κύπελλο στη συλλογή της.

Ο τελικός φέρνει αντιμέτωπα δύο διαφορετικά αγωνιστικά μοντέλα, με κοινό παρονομαστή την επιθυμία για την κούπα. Η ΑΕΚ επενδύει στη δημιουργία, την ταχύτητα και την ποιότητα των περιφερειακών της, ενώ ο Ολυμπιακός ποντάρει στο βάθος του ρόστερ, τη δύναμη και τη σταθερότητα στα μετόπισθεν. Η έκβαση αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες, στην αμυντική συνέπεια και στη διαχείριση των κρίσιμων κατοχών.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το Καματερό θα αποτελέσει το σκηνικό για μια αναμέτρηση υψηλού επιπέδου, αντάξια της ιστορίας και του βάρους των δύο συλλόγων - έναν τελικό που ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά και τη συνέχεια της σεζόν.