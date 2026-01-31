Ο Ιωνικός επόμενο εμπόδιο για τους «ερυθρόλευκους»

Τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα συνεχίζει, το σήμερα (31/1), η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή.

Στις 16:30 (YouTube: OSFP TV), οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, τον οποίο υποδέχονται στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, για το ματς της 15ης αγωνιστικής της Handball Premier.

«Με πάθος, ένταση και σοβαρότητα»

Ο Νίκος Πασσιάς δήλωσε: «Αύριο, έχουμε μπροστά μας έναν σημαντικό αγώνα απέναντι στον Ιωνικό, μια ομάδα που παίζει πάντα με ένταση και έχει δείξει καλά στοιχεία στην σεζόν, με μια σκληρή άμυνα. Για εμάς, προτεραιότητα είναι αυτό το παιχνίδι και μόνο, να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και να εφαρμόσουμε όσα έχουμε δουλέψει στις προπονήσεις. Θέλουμε να δείξουμε σοβαρότητα, ένταση και πάθος στο παιχνίδι μας, να ελέγξουμε τον ρυθμό και να πάρουμε τη νίκη με καλή εμφάνιση, συνεχίζοντας τη δουλειά μας βήμα-βήμα».

To πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής Handball Premier και της 12ης αγωνιστικής Α1 Γυναικών:

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Handball Premier (15η αγωνιστική)

Ηλιούπολης 16:30, Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή- Ιωνικός Bfon

(Γερουλάνος- Γερουλάνος, Προδρομίδης)

Κραχτίδης 18:00, Bianco Monte Δράμα- Ζαφειράκης Νάουσας

(Νάσκος- Χαρίτσος, Δελόγλου)

Φιλίππειο 18:00, emblem.gr Φέρωνας Βέροιας- ΓΑΣ Κιλκίς

(Γράψας- Κυριακού, Κατσίκης)

Α1 Γυναικών (12η αγωνιστική)

Συκεών 16:00, Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών- ΟΦΝ Ιωνίας

(Πατιός- Πήτας, Παρτεμιάν)

Χαλκίδης 18:00, Άρης Νικαίας- ΑΕΚ

(Βαγγελτζίκης- Τσάμος, Αντωνόπουλος)

Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026

Α1 Γυναικών (12η αγωνιστική)

Σπίτι του Χάντμπολ, 15:30, ΑΕΣΧ Πυλαίας- Αθηναϊκός

(Θεοδοσίου- Παπούλιας, Σίσκου)

Καματερού 16:00, ΓΑΣ Καματερού- ΑΕΠ Πανόραμα

(Σκλαβενίτης- Τόλιος, Ανταλής)

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026

Handball Premier (15η αγωνιστική)

ΟΑΚΑ 16:45 (ΕΡΤ2ΣΠΟΡ), ΑΕΚ- Αθηναϊκός Lamway Group

(Κινατζίδης- Φωτακίδης, Μίγκας)

*Οι αγώνες ΠΑΟΚ- ΑΣΕ Δούκα (15η αγωνιστική Handball Premier) και ΠΑΟΚ- Αναγέννηση Άρτας (12η αγωνιστική Α1 Γυναικών) αναβλήθηκαν με απόφαση της ΔΕΠ/ΟΧΕ, έπειτα από σχετικό αίτημα του ΠΑΟΚ.