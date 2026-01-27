ΟΧΕ: «Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα» - Αναβολή στο ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ για την 11η αγωνιστική της Α1 γυναικών στο χάντμπολ αναβάλλεται, ως ελάχιστο φόρο τιμής της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος για το τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Πιο αναλυτικά:

H Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο χαμό επτά νέων ανθρώπων, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Η ΟΧΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ενώ εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες αυτού του τραγικού αυτοκινητιστικού δυστυχήματος.

Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ’ όλα!

Ως ελάχιστος φόρος τιμής και συμπαράστασης στο πένθος, η Ομοσπονδία αποφάσισε να αναβάλει τον αγώνα ΑΕΚ - ΠΑΟΚ που ήταν προγραμματισμένος για αύριο στο ΚΓ Καματερού για την 11η αγωνιστική της Α1 γυναικών.

Αετόπουλα καλό ταξίδι στους αιώνιους ουρανούς

