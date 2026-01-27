ΟΧΕ: «Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα» - Αναβολή στο ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Πιο αναλυτικά:
H Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο χαμό επτά νέων ανθρώπων, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα.
Η ΟΧΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ενώ εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες αυτού του τραγικού αυτοκινητιστικού δυστυχήματος.
Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ’ όλα!
Ως ελάχιστος φόρος τιμής και συμπαράστασης στο πένθος, η Ομοσπονδία αποφάσισε να αναβάλει τον αγώνα ΑΕΚ - ΠΑΟΚ που ήταν προγραμματισμένος για αύριο στο ΚΓ Καματερού για την 11η αγωνιστική της Α1 γυναικών.
Αετόπουλα καλό ταξίδι στους αιώνιους ουρανούς
