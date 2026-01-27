Ανακοίνωσε τον Ίβιτς που αποχώρησε από την ΑΕΚ

H ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του Σίμε Ίβιτς.

Ο 33χρονος Κροάτης διεθνής ίντερ άρχισε τη σεζόν στην ΑΕΚ, αλλά αποχώρησε λόγω των οικονομικών προβλημάτων που είχε η ομάδα, έως ότου αναλάβει να χρηματοδοτήσει το τμήμα ως το τέλος της σεζόν ο Μάριος Ηλιόπουλος).



Οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να αποκτήσουν έναν ακόμη παίκτη που αποχώρησε από την «Ένωση», τον Γιούλιους Κιούν, τον 32χρονο Γερμανό διεθνή ίντερ.



Η ανακοίνωση:



Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σίμε Ίβιτς. Ο διεθνής Κροάτης ίντερ (21/1/1993, 1,95μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ του συλλόγου.



Στο πρώτο μισό της σεζόν 2025-26, ο διεθνής Κροάτης αγωνίστηκε στην ΑΕΚ. Ξεκίνησε την καριέρα του στην κροατική RK NEXE Nasice και το 2014, μετακόμισε στην RK Celje, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Σλοβενίας (2015). Επίσης, έχει αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα, την γερμανική Bundesliga, με τις HC Erlangen (2019-21) και SC DHfK Leipzig (2021-23), καθώς και σε τρεις ομάδες της Γαλλίας. Ο Κροάτης ίντερ έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Λευκορωσίας, με την Brest GK Meschkow, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Πολωνία (Wisla Plock).



Ο διεθνής Κροάτης έχει μεγάλη εμπειρία από το EHF Champions League, μετρώντας 199 γκολ.



Η δήλωση του Σίμε Ίβιτς: «Είμαι χαρούμενος. Ανυπομονώ να ενταχθώ στον Ολυμπιακό! Πιστεύω, ότι με τη δουλειά και την εμπειρία μου, θα βοηθήσω την ομάδα και τον σύλλογο».



Προηγούμενες ομάδες:

2012-14 RK NEXE Nasice (Κροατία)

2014-16 RK Celje (Σλοβενία)

2016 HBC Nantes (Γαλλία)

2016-18 Wisla Plock (Πολωνία)

2018-19 Brest GK Meschkow (Λευκορωσία)

2019-21 HC Erlangen (Γερμανία)

2021-23 SC DHfK Leipzig (Γερμανία)

2023-24 Pays d’Aix UC (Γαλλία)

2024-25 Limoges Handball (Γαλλία)

2025 AEK