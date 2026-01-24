Στην (πολύ) μακρινή Μαδέιρα της Πορτογαλίας ταξίδεψε ο ΠΑΟΚ για να υπερασπιστεί το υπέρ του +11 του πρώτου αγώνα και να... τσεκάρει το εισιτήριό του για τις «8» καλύτερες ομάδες του EHF European Cup.

Ισορροπημένα τα πρώτα λεπτά του αγώνα, με την Ντουάρτε να «κουβαλάει» την ομάδα της Πορτογαλίας και την Ανδρίτσου να βάζει μπροστά τον ΠΑΟΚ με 4-5.

Ξανά η Ντουάρτε με δύο γκολ έκανε το 6-5, όμως ο Δικέφαλος με 0-4 σερί και τέσσερις διαφορετικές σκόρερ προηγήθηκε με +3 για το 6-9. Οι γηπεδούχες απάντησαν ξανά για το 10-10 με τη Σεβδίλη να στέλνει τον ΠΑΟΚ στα αποδυτήρια με προβάδισμα (10-11).

Με πρωταγωνίστρια την Ολίνα Ανδρίτσου, ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» την υπόθεση πρόκριση, με το 12-17 και το συνολικό +16 υπέρ του σκορ και τις γηπεδούχες να μειώνουν στο 15-17 στο 48΄.

Όλα 18-18 στο τελευταίο πεντάλεπτο, με τον Δικέφαλο να έχει προκριθεί και να ψάχνει το 2/2 νίκες. Τελικό σκορ 20-19 με τα «ασπρόμαυρα» κορίτσια να παίρνουν την μεγάλη πρόκριση με συνολικό σκορ 56-46 στους «8» της Ευρώπης!.

