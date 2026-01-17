Στην ΑΕΚ Κολοβός και Περίν

Η ανδρική ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ ανακοίνωσε δύο νέες προσθήκες στο ρόστερ της, συνεχίζοντας την ενίσχυση της ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Μετά τους Αλέξη Αλβανό, Ντένις Μπάρος και Γκιγιέρμε Τοριάν, στην Αθήνα έφτασαν και οι Γιώργος Κολοβός και Βινίσιους Περίν, με στόχο να μπουν άμεσα στο αγωνιστικό πλάνο.

Ο 26χρονος δεξιός ίντερ διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας αγωνιστεί σε Φαίακα Κέρκυρας, Eintracht Hildesheim, ΠΑΟΚ, Φοίβο Συκεών, αλλά και σε συλλόγους της Ιταλίας και της Γερμανίας, με πιο πρόσφατο σταθμό την ισλανδική Vidir.

Από την άλλη, ο 21χρονος διεθνής Βραζιλιάνος αριστερός εξτρέμ έρχεται με τη φήμη ενός από τους κορυφαίους παίκτες στη θέση του στη χώρα του. Ξεκίνησε από την Handebol Itajai και το 2024 έκανε το βήμα στο υψηλότερο επίπεδο με τη Handebol Taubate, αποτελώντας ήδη μέλος της Εθνικής Βραζιλίας.

Η ανακοίνωση για τον Γιώργο Κολοβό

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Κολοβό. Ο 26χρονος (11/05/1998) άσος που αγωνίζεται ως δεξί ίντερ, ύψους 1.95μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Γιώργος Κολοβός ξεκίνησε το χάντμπολ από την Ακαδημία του Φαίακα Κέρκυρας, φτάνοντας έως την ανδρική ομάδα. Το 2016 πήρε μεταγραφή για την γερμανική Eintracht Hildesheim. Τη σεζόν 2017-18 φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενος και στο Challenge Cup, ενώ την επόμενη χρονιά μετακόμισε στον Φοίβο Συκεών. Στη συνέχεια αγωνίστηκε με επιτυχία σε Ιταλία και Γερμανία, με τελευταίο του σταθμό την ισλανδική Vidir».

Η ανακοίνωση για τον Βινίσιους Περίν

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βινίσιους Περίν. Ο 21χρονος (23/03/2005) διεθνής αριστερός εξτρέμ, ύψους 1.86μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Βινίσιους Περίν ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από την Handebol Itajai. Το 2024 έκανε το άλμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή για την Handebol Taubate, αγωνιζόμενος στο κορυφαίο επίπεδο του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος. Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας, θεωρείται το κορυφαίο αριστερό εξτρέμ στη χώρα του, έχοντας αγωνιστεί και σε όλες τις μικρές Εθνικές Ομάδες».