Ήττα της εθνικής χάντμπολ από την Ολλανδία

Με το... αριστερό μπήκε η εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών στο διεθνές τουρνουά «Golden League» που διεξάγεται στο Άλμερε, καθώς ηττήθηκε από την «οικοδέσποινα» Ολλανδία με 32-26.

Το τελικό αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού, με το συγκρότημα του Γιώργου Ζαραβίνα να έχει πολύ καλή παρουσία, ενώ βρισκόταν στη διεκδίκηση της νίκης έως το 55΄ (27-25).

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στρέφει την προσοχή του στο δυνατό τεστ του Σαββάτου (10/1, 14:30) με την -«χρυσή» Ολυμπιονίκη και τέσσερις συνεχείς φορές πρωταθλήτρια κόσμου- Δανία.

Διαιτητές: Γκέρετς-Γκέρετς (Ολλανδία). Κόκκινη: 52:40 Κόι (τρία δίλεπτα). Δίλεπτα: 3-3. Πέναλτι: 2/3-2/2.

Η σύνθεση της εθνικής:

Ελλάδα (Ζαραβίνας): Μπατής, Παναγιώτου 1, Μπόσκος 8, Λιάπης 3, Μιχαηλίδης, Τόσκας 1, Μπουκοβίνας, Παπαβασίλης 4, Παπάζογλου 1, Ελευθεριάδης 1, Παγιάτης, Στάθης 4, Αλεξίου, Τζωρτζίνης, Τσακουρίδης, Αραμπατζής 2, Παπαντωνόπουλος, Τζίμπουλας 1.