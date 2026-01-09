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Ήττα της εθνικής χάντμπολ από την Ολλανδία

Χάντμπολ
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Με το... αριστερό μπήκε η εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών στο διεθνές τουρνουά «Golden League» που διεξάγεται στο Άλμερε, καθώς ηττήθηκε από την «οικοδέσποινα» Ολλανδία με 32-26.

Το τελικό αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού, με το συγκρότημα του Γιώργου Ζαραβίνα να έχει πολύ καλή παρουσία, ενώ βρισκόταν στη διεκδίκηση της νίκης έως το 55΄ (27-25).

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στρέφει την προσοχή του στο δυνατό τεστ του Σαββάτου (10/1, 14:30) με την -«χρυσή» Ολυμπιονίκη και τέσσερις συνεχείς φορές πρωταθλήτρια κόσμου- Δανία.

Διαιτητές: Γκέρετς-Γκέρετς (Ολλανδία). Κόκκινη: 52:40 Κόι (τρία δίλεπτα). Δίλεπτα: 3-3. Πέναλτι: 2/3-2/2.

Η σύνθεση της εθνικής:

Ελλάδα (Ζαραβίνας): Μπατής, Παναγιώτου 1, Μπόσκος 8, Λιάπης 3, Μιχαηλίδης, Τόσκας 1, Μπουκοβίνας, Παπαβασίλης 4, Παπάζογλου 1, Ελευθεριάδης 1, Παγιάτης, Στάθης 4, Αλεξίου, Τζωρτζίνης, Τσακουρίδης, Αραμπατζής 2, Παπαντωνόπουλος, Τζίμπουλας 1.

Ήττα της εθνικής χάντμπολ από την Ολλανδία