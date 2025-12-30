Πρόστιμο 3.000 ευρώ στην ΑΕΚ από τη ΔΕΑΒ για την εισβολή οπαδών στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 3.000 ευρώ στην ΑΕΚ, με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν μετά τη λήξη του προημιτελικού αγώνα Κυπέλλου χάντμπολ απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Το παιχνίδι, που διεξήχθη στις 21 Δεκεμβρίου στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, ολοκληρώθηκε με νίκη της ΑΕΚ με σκορ 26-25. Ωστόσο, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης σημειώθηκε ένταση, με τον ΠΑΟΚ να καταγγέλλει είσοδο οργανωμένων φιλάθλων της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο. Το φύλλο αγώνα που συντάχθηκε επιβεβαίωσε τα γεγονότα και λήφθηκε υπόψη από τη ΔΕΑΒ.

Ύστερα από εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, η Επιτροπή προχώρησε στην επιβολή προστίμου στο σωματείο της ΑΕΚ.

Αναλυτικά, η απόφαση της ΔΕΑΒ:

«Αφού έλαβε υπόψη της

α) το Φύλλο Αγώνα,

β) την Έκθεση του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση του Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

δ) την Έκθεση της Διεύθυνσης Αστυνομίας ΒΑ Αττικής,

ε) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, από τα οποία προκύπτει ότι αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα χειροσφαίρισης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, στις 21/12/2025 στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΟΑΚΑ "Γ. Κασιμάτης" για το Κύπελλο Ελλάδας της ΟΧΕ, περιόδου 2025-2026, εισήλθαν παρανόμως εντός του αγωνιστικού χώρου περίπου δεκαπέντε (15) εκ των οργανωμένων φιλάθλων της ΑΕΚ και επιτέθηκαν κατά των παικτών και παραγόντων της φιλοξενούμενης ομάδας, επέβαλε με την υπ’ αριθμό 51/2025 Απόφασή της, σε βάρος του αθλητικού σωματείου της ΑΕΚ, τη διοικητική κύρωση προστίμου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 5224/2025 και το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».