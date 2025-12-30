Οι κλήσεις του Γιώργου Ζαραβίνα για το διεθνές τουρνουά της Ολλανδίας

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα ταξιδεύσει αεροπορικώς για το Άμστερνταμ στις 7 Ιανουαρίου που απέχει 30χλμ από το Άλμερε.
Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 21:45 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη διοργανώτρια Ολλανδία, ενώ το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στις 14:30 θα παίξει με την τρεις συνεχόμενες φορές Παγκόσμια πρωταθλήτρια και κάτοχο του χρυσού Ολυμπιακού μεταλλίου Δανία.
Οι 19 αθλητές που κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Γιώργο Ζαραβίνα είναι οι: Μιχαηλίδης, Παπαντωνόπουλος, Θ. Παπάζογλου, Τζίμπουλας (Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή), Παναγιώτου, Αραμπατζής (ΑΕΚ), Ελευθεριάδης, Παπαβασίλης (ΠΑΟΚ), Λ. Παπάζογλου, Παγιάτης (Αθηναϊκός Lamway Group), Mπατής (ΑΣΕ Δούκα), Μ. Στάθης (ΕΣΝ Βριλησσίων), Μπουκοβίνας (Κόμπουργκ- Γερμανία), Τόσκας (Σαμπερί- Γαλλία), Λιάπης (Οχρίντ- Βόρεια Μακεδονία), Μπόσκος (Μπουντάι- Ουγγαρία), Τζωρτζίνης (Γκορένιε- Σλοβενία), Αλεξίου (PAUC- Γαλλία), Τσακουρίδης (Φούχσε- Αυστρία)