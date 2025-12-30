Οι κλήσεις του Γιώργου Ζαραβίνα για το διεθνές τουρνουά της Ολλανδίας

Τo Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 16:45 στο γήπεδο χάντμπολ του ΣΕΦ θα αρχίσει το καμπ προετοιμασίας της Εθνικής Ανδρών που θα διαρκέσει έως την Κυριακή 11 Ιανουαρίου και περιλαμβάνει προπονήσεις και ένα σπουδαίο διεθνές τουρνουά στο Άλμερε στο οποίο θα πάρουν μέρος Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία και Ελλάδα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα ταξιδεύσει αεροπορικώς για το Άμστερνταμ στις 7 Ιανουαρίου που απέχει 30χλμ από το Άλμερε.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 21:45 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη διοργανώτρια Ολλανδία, ενώ το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στις 14:30 θα παίξει με την τρεις συνεχόμενες φορές Παγκόσμια πρωταθλήτρια και κάτοχο του χρυσού Ολυμπιακού μεταλλίου Δανία.

Οι 19 αθλητές που κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Γιώργο Ζαραβίνα είναι οι: Μιχαηλίδης, Παπαντωνόπουλος, Θ. Παπάζογλου, Τζίμπουλας (Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή), Παναγιώτου, Αραμπατζής (ΑΕΚ), Ελευθεριάδης, Παπαβασίλης (ΠΑΟΚ), Λ. Παπάζογλου, Παγιάτης (Αθηναϊκός Lamway Group), Mπατής (ΑΣΕ Δούκα), Μ. Στάθης (ΕΣΝ Βριλησσίων), Μπουκοβίνας (Κόμπουργκ- Γερμανία), Τόσκας (Σαμπερί- Γαλλία), Λιάπης (Οχρίντ- Βόρεια Μακεδονία), Μπόσκος (Μπουντάι- Ουγγαρία), Τζωρτζίνης (Γκορένιε- Σλοβενία), Αλεξίου (PAUC- Γαλλία), Τσακουρίδης (Φούχσε- Αυστρία)