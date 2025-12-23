ΔΕΑΒ: Καλεί σε ακρόαση την ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ

Για επεισόδιο στον αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ.

Η «Ένωση» κλήθηκε σε ακρόαση για τις 30/12 και κινδυνεύει με πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ για «σοβαρό φαινόμενο βίας» στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στις 21/12.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Καλεί σε ακρόαση στις 30/12/2025, το αθλητικό σωματείο ΑΕΚ Αθηνών αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και έλαβε χώρα εντός του Kλειστού Γυμναστηρίου του OAKA Γ. Κασιμάτης, στο οποίο φέρεται ότι συμμετείχαν φίλαθλοί του κατά την διάρκεια της αθλητικής συνάντησης που διεξήχθη στις 21-12-2025, μεταξύ των ομάδων «ΑΕΚ-ΠΑΟΚ», για το Κύπελλο Ελλάδας Χειροσφαίρισης (HANDBALL) που διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ) περιόδου 2025-2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν.4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.5224/2025.