Το Κιλκίς «σφράγισε» το τελευταίο εισιτήριο για το Final-4

Η τελική φάση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026.
Στους ημιτελικούς, το Κιλκίς θα τεθεί αντιμέτωπο με τον Ολυμπιακός. Με τη σειρά της η ΑΕΚ, που επικράτησε στο μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει τον Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας.
Τα αποτελέσματα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών:
- Ιωνικός Bfon- Bianco Monte Δράμα 23-20
- ΑΕΚ- ΠΑΟΚ 26-25
- Ολυμπιακός- ΕΣΝ Βριλησσίων 37-32
- ΧΑΝΘ - ΓΑΣ Κιλκίς 26-34
Final-4 (30 Ιανουαρίου- 2 Φεβρουαρίου 2026):
1ος ημιτελικός:
- ΓΑΣ Κιλκίς-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή
2ος ημιτελικός:
- ΑΕΚ-Ιωνικός Bfon