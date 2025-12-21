Το Κιλκίς «σφράγισε» το τελευταίο εισιτήριο για το Final-4

Το Κιλκίς εξασφάλισε την παρουσία του στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας με σκορ 34-26 της ΧΑΝΘ και κατακτώντας το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο της διοργάνωσης.

Η τελική φάση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026.

Στους ημιτελικούς, το Κιλκίς θα τεθεί αντιμέτωπο με τον Ολυμπιακός. Με τη σειρά της η ΑΕΚ, που επικράτησε στο μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει τον Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών:

Ιωνικός Bfon- Bianco Monte Δράμα 23-20

ΑΕΚ- ΠΑΟΚ 26-25

Ολυμπιακός- ΕΣΝ Βριλησσίων 37-32

ΧΑΝΘ - ΓΑΣ Κιλκίς 26-34

Final-4 (30 Ιανουαρίου- 2 Φεβρουαρίου 2026):

1ος ημιτελικός:

ΓΑΣ Κιλκίς-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

2ος ημιτελικός: