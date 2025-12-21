Αήττητη και πρωτοπόρος η ΑΕΚ στο φινάλε του α’ γύρου

Με ιδανικό τρόπο έκλεισε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα για το 2025 η ΑΕΚ στην Α1 χάντμπολ γυναικών.

Η Ένωση επικράτησε άνετα με 39-22 του ΑΕΣΧ Πυλαίας στο κλειστό «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ, στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής και του πρώτου γύρου.

Η ομάδα του Βύρωνα Παπαδόπουλου κυριάρχησε από νωρίς, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +15 (24-9) και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης μέχρι το τέλος. Με αυτή τη νίκη, η ΑΕΚ έκανε το «9 στα 9», παραμένοντας αήττητη και μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με 18 βαθμούς.

Από την άλλη πλευρά, η Πυλαία δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της αντιπάλου της και βρίσκεται στην 7η θέση της κατάταξης με συγκομιδή 7 βαθμών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα για το τρέχον έτος, η ΑΕΚ έχει μπροστά της ακόμη μία σημαντική αναμέτρηση πριν την αλλαγή του χρόνου. Το προσεχές Σάββατο (27/12, 18:00 - ΕΡΤFLIX) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Νέα Ιωνία, στο πλαίσιο του 1ου γύρου του Κυπέλλου, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 9-4, 14-5, 17-6, 20-8, 24-9 (ημ.), 27-11, 29-13, 32-15, 33-17, 36-21, 39-22.

ΑΕΚ (Βύρων Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα 1, Παναγιωτίδου 3, Ρεσέντε 7, Σαμολαδά 5, Ζενέλι 1, Κατσίκα 4, Παϊζίνιο 3, Σαρκίρη 2, Μανιά 4, Γκονσάλβες 2, Γκόμες 1, Μπαβαρέσκο 1, Ενρίκε 5.

ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ (Διονύσης Καραγκιοζόπουλος): Αρσένογλου, Ιντζίδου, Χατζηνικολάου, Κουκμίση 9, Μήγγα 1, Τσιγαρίδα Αθα. 4, Χριστοφόρις 3, Καρβάλιο, Κυριακίδου, Κουκλοτίδου 1, Κιοκτσόγλου 2, Τσιγαρίδα Αθη. 1, Βαρυτιμιάδου 1, ΓΙούπα, Πάσχου.

Διαιτητές: Βαγγελτσίκης-Ποδηλατά. Δίλεπτα: 3-3. Πέναλτι: 4/4-2/2.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στην Α1 χάντμπολ των Γυναικών:

ΠΑΟΚ-ΑΕΠ Πανόραμα 40-20

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών-ΓΑΣ Καματερού 24-31

Αναγέννηση Άρτας-Νέα Ιωνία 19-22

Άρης Νικαίας-Αθηναϊκός 24-29

ΑΕΚ-ΑΕΣΧ Πυλαίας 39-22

Βαθμολογία (9 αγώνες):