Με... νταμπλ σκορ επικράτησε ο ΠΑΟΚ του Πανοράματος (40-20) για την 9η αγωνιστική της Α1 γυναικών, παραμένοντας στο κυνήγι της πρωτοπόρου ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ του Δημήτρη Πελεκίδη, υποδέχτηκε την ΑΕΠ Πανοράματος σε ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος.

Οι «ασπρόμαυρες» με κεκτημένη ταχύτητα πήραν από νωρίς διψήφια διαφορά (19-8), την οποία δεν έχασαν ποτέ μέχρι το τελικό... νταμπλ σκορ 40-20, με το οποίο πήραν το δίποντο.

Στους 16 πόντους πλέον ο ΠΑΟΚ, στο -1 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ στο κλείσιμο του πρώτου μισού.

Τα πεντάλεπτα: 5-0, 7-3, 12-5, 15-6, 19-8, 23-9 (ημχ.), 26-10, 29-14, 31-15, 33-17, 36-18, 40-20.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 2, Αργυροπούλου 1, Τροχίδου 7, Μεντεσίδου, Γκάτζιου 4, Θεοδοσοπούλου, Ολζόβα 2, Σεβδίλη 5, Ανδρίτσου 4, Γκρμπάσεβιτς 1, Πρέμοβιτς 2, Σελεμίδου 1, Κουλούρη 6, Μπουράτο 4, Μιλόγεβιτς 1.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Oικονόμου): Μπούσρα, Κακαφίκα, Πατσάνη, Παπαδοπούλου Γ. 1, Γιαννοπούλου, Πέγιου 2, Περζεγκάι, Μούρνου 3, Κουρτίδη, Καρακώστα, Τσιαμούρα 1,. Μεϊμαρίδου, Χριστοδουλίδου 7, Κουκλοτίδου 2, Κυρικίδου 4, Παπαδοπούλου Αγ.



Διαιτητές: Γράψας- Βιολιτζής, Παρατηρητής: Σαμαράς, Δίλεπτα: 1-3, Πέναλτι: 6/7-1/1.