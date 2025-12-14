Στους «8» του Κυπέλλου η ΧΑΝΘ με άνετο πέρασμα από την Έδεσσα

Την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Κυπέλλου χάντμπολ Ανδρών εξασφάλισε η ΧΑΝΘ, η οποία πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Αερωπού Έδεσσας με 30-20, στο πλαίσιο της φάσης των «16».

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην κορυφή του 2ου ομίλου της Α2 Ανδρών, κατέκτησε το προτελευταίο εισιτήριο για την οκτάδα της διοργάνωσης.

Η ΧΑΝΘ είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από νωρίς και σταδιακά αύξανε τη διαφορά, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο +3 (11-14). Στο δεύτερο μέρος ανέβασε ρυθμό, «καθάρισε» το ματς χωρίς να απειληθεί και έφτασε άνετα στη νίκη με τελικό σκορ 20-30.

Στην προημιτελική φάση, η ΧΑΝΘ θα αντιμετωπίσει τον ΓΑΣ Κιλκίς, με φόντο την πρόκριση στο Final-4 της διοργάνωσης.

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 4-6, 7-9, 7-12, 9-13, 11-14 (ημχ.), 12-15, 13-18, 16-22, 17-25, 18-27, 20-30.

ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Νησιρλίδης): Αθανασίου, Ρόμπης- Σάτσκος, Κράλλης 4, Γεργής 1, Τζούλης 2, Μελιάβα 7, Κούσχνιρουκ 2, Καζιός, Λιόφης 1, Παπαγεωργίου 2, Λυκοστράτης 1, Πελέκης, Διδασκάλου, Προβίδας.

ΧΑΝΘ (Τούτσης): Πουγατσιάς, Σαρηγιαννίδης, Σιαράβας 1, Καρούσης, Ζάπρης, Σκουφλας 2, Σαλτιέλ 3, Αγαθονίκος Αλ. 2, Τσαγγάλης 6, Αγαθονίκος Π. 1, Βαρδάκας 5, Μπίλλιας 5, Δούκας 4, Κυριακίδης 1, Οκανταρίδης, Φωτιάδης.

Αποτελέσματα φάσης «16» Κυπέλλου Ανδρών:

ΑΕΚ – Φέρωνας Βέροιας 41-23

ΕΣΝ Βριλησσίων – Διομήδης Άργους 40-35 (παρ.)

Ζαφειράκης Νάουσας – Ιωνικός Ν.Φ. 28-32

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων – Δράμα 1986 25-35

Αθηναϊκός – ΓΑΣ Κιλκίς 32-34 (παρ.)

Άρης Νικαίας – ΠΑΟΚ 25-34

Αερωπός Έδεσσας – ΧΑΝΘ 20-30

Δευτέρα 15/12

Δαΐς, 18:30: ΑΣΕ Δούκα – Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

Προημιτελική φάση (20/12/2025)