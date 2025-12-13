Πρόκριση στα προημιτελικά για Κιλκίς και Ιωνικό

Το Κιλκίς πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα έπειτα από μεγάλη μάχη απέναντι στον Αθηναϊκό, επικρατώντας με 34-32 στην παράταση, αφού η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε ισόπαλη 28-28. Στους «8» προκρίθηκε και ο Ιωνικός, ο οποίος επιβλήθηκε του Ζαφειράκη με 32-28.
Την πρόκριση στην επόμενη φάση εξασφάλισαν και τα Βριλήσσια, τα οποία χρειάστηκαν επίσης την παράταση για να κάμψουν την αντίσταση του Διομήδη Άργους με 40-35, σε ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό και εναλλαγές στο σκορ (32-32 στην κανονική διάρκεια).
Θυμίζουμε ότι νωρίτερα το εισιτήριο για τα προημιτελικά είχαν πάρει η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Η Ένωση επικράτησε εύκολα του Φέρωνα Βέροιας με 41-23, ενώ ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε χωρίς δυσκολίες το εμπόδιο του Άρη Νίκαιας, νικώντας με 34-25. Οι δύο «Δικέφαλοι» θα τεθούν αντιμέτωποι στα προημιτελικά, με φόντο μία θέση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Τα δύο τελευταία εισιτήρια για την οκτάδα θα κριθούν την Κυριακή (14/12), στις αναμετρήσεις Δούκας - Ολυμπιακός και Αερωπός - ΧΑΝΘ.
Το πανόραμα των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών
Σάββατο (13/12)
- Αθηναϊκός - Κιλκίς 32-34 (κ.δ 28-28)
- Άρης Νίκαιας - ΠΑΟΚ 25-34
- Ζαφειράκης - Ιωνικός 28-32
- Βριλήσσια - Διομήδης Άργους 40-35 (κ.δ 32-32)
- ΑΕΚ - Φέρωνας 41-23
Κυριακή (14/12)
- Δούκας - Ολυμπιακός
- Αερωπός - ΧΑΝΘ
Προημιτελικά (20-21 Δεκεμβρίου 2025)
- Ιωνικός Bfon- Bianco Monte Δράμα
- ΑΕΚ- ΠΑΟΚ
- ΑΣΕ Δούκα/Ολυμπιακός- ΕΣΝ Βριλησσίων
- Αερωπός/ΧΑΝΘ - ΓΑΣ Κιλκίς
Final-4 (30 Ιανουαρίου- 2 Φεβρουαρίου 2026)
1ος ημιτελικός:
- Αερωπός/ΧΑΝΘ/Κιλκίς-Δούκας/Ολυμπιακός/Βριλήσσια
2ος ημιτελικός:
- ΑΕΚ/ΠΑΟΚ-Ιωνικός/Δράμα