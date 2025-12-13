Πρόκριση στα προημιτελικά για Κιλκίς και Ιωνικό

Συνεχίστηκε το Σάββατο (13/12) η φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών στο χάντμπολ, με αρκετές ομάδες να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στα προημιτελικά και να πλησιάζουν το Final-4 της διοργάνωσης.

Το Κιλκίς πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα έπειτα από μεγάλη μάχη απέναντι στον Αθηναϊκό, επικρατώντας με 34-32 στην παράταση, αφού η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε ισόπαλη 28-28. Στους «8» προκρίθηκε και ο Ιωνικός, ο οποίος επιβλήθηκε του Ζαφειράκη με 32-28.

Την πρόκριση στην επόμενη φάση εξασφάλισαν και τα Βριλήσσια, τα οποία χρειάστηκαν επίσης την παράταση για να κάμψουν την αντίσταση του Διομήδη Άργους με 40-35, σε ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό και εναλλαγές στο σκορ (32-32 στην κανονική διάρκεια).

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα το εισιτήριο για τα προημιτελικά είχαν πάρει η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Η Ένωση επικράτησε εύκολα του Φέρωνα Βέροιας με 41-23, ενώ ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε χωρίς δυσκολίες το εμπόδιο του Άρη Νίκαιας, νικώντας με 34-25. Οι δύο «Δικέφαλοι» θα τεθούν αντιμέτωποι στα προημιτελικά, με φόντο μία θέση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Τα δύο τελευταία εισιτήρια για την οκτάδα θα κριθούν την Κυριακή (14/12), στις αναμετρήσεις Δούκας - Ολυμπιακός και Αερωπός - ΧΑΝΘ.

Το πανόραμα των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών

Σάββατο (13/12)

Αθηναϊκός - Κιλκίς 32-34 (κ.δ 28-28)

Άρης Νίκαιας - ΠΑΟΚ 25-34

Ζαφειράκης - Ιωνικός 28-32

Βριλήσσια - Διομήδης Άργους 40-35 (κ.δ 32-32)

ΑΕΚ - Φέρωνας 41-23

Κυριακή (14/12)

Δούκας - Ολυμπιακός

Αερωπός - ΧΑΝΘ

Προημιτελικά (20-21 Δεκεμβρίου 2025)

Ιωνικός Bfon- Bianco Monte Δράμα

ΑΕΚ- ΠΑΟΚ

ΑΣΕ Δούκα/Ολυμπιακός- ΕΣΝ Βριλησσίων

Αερωπός/ΧΑΝΘ - ΓΑΣ Κιλκίς

Final-4 (30 Ιανουαρίου- 2 Φεβρουαρίου 2026)

1ος ημιτελικός:

Αερωπός/ΧΑΝΘ/Κιλκίς-Δούκας/Ολυμπιακός/Βριλήσσια

2ος ημιτελικός: