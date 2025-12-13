Με άνεση στους «8» του Κυπέλλου η ΑΕΚ

Χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο έκπληξης, η ΑΕΚ επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί και πήρε με χαρακτηριστική άνεση την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας του Φέρωνα Βέροιας με 41-23 στο κλειστό «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Με τη νίκη αυτή, η ΑΕΚ εξασφάλισε την παρουσία της στους «8» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άρης Νίκαιας - ΠΑΟΚ, συνεχίζοντας την πορεία της με στόχο την κατάκτηση του Κυπέλλου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η Ένωση μπήκε από το ξεκίνημα αποφασισμένη να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση, επιβάλλοντας υψηλό ρυθμό και δείχνοντας σοβαρότητα σε άμυνα και επίθεση. Με σωστές συνεργασίες και γρήγορες μεταβάσεις, οι «κιτρινόμαυροι» άρχισαν να ανοίγουν τη διαφορά, εκμεταλλευόμενοι τα λάθη του Φέρωνα. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με την ΑΕΚ να έχει ήδη «χτίσει» σημαντικό προβάδισμα (24-11).

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα του αγώνα δεν διαφοροποιήθηκε. Η ΑΕΚ συνέχισε να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι, διατήρησε την ένταση και δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα. Η διαφορά αυξήθηκε σταδιακά, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 41-23.

Πρώτοι σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν οι Ίβιτς, Βλαστός, Κουκουλάς και Στούμπερ με 6 γκολ ο καθένας. Από πλευράς Φέρωνα Βέροιας, ξεχώρισε ο Γκεοργκιέφσκι με 6 τέρματα, ενώ ακολούθησε ο Κερλίδης με 5.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 5-3, 11-5, 18-7, 21-10, 24-11 (ημχ), 28-12, 32-14, 34-15, 36-18, 40-19, 41-23

ΑΕΚ (Ρουί Σίλβα): Αραμπατζής 1, Ντουάρτε, Βλαστός 6, Σμιντ 3, Παναγιώτου 4, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς 6, Ντάβιες, Γκαρέν, Γκούντιονσον, Τουρέ 4, Στούμπερ 6, Κουν 5, Ίβιτς 6, Σαλέμ

ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβάντσεβιτς 3, Κερλίδης 5, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης 2, Γκεοργκιέφσκι 6, Αγερίδης, Μόμιτς 3, Ταπάντζης 2, Μπαλτζής 2, Μπούντκο, Μαυρίδης, Κυρικλίδης.

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα: 4-5, Πέναλτι: 5/6-2/3

ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ- ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ 40-35

Την πρόκριση στα προημιτελικά πήραν και τα Βριλήσσια, επικρατώντας του Διομήδη Άργους με 40-35 μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στην παράταση.

Το παιχνίδι ήταν απόλυτα ισορροπημένο στην κανονική του διάρκεια (32-32), με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, όμως στην παράταση τα Βριλήσσια έδειξαν μεγαλύτερη ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα, «κλειδώνοντας» την πρόκριση.

Πλέον, τα Βριλήσσια θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού ΑΣΕ Δούκα-Ολυμπιακός.

Τα πεντάλεπτα: 3-5, 7-7, 10-10, 13-13, 14-14, 16-16 (ημχ), 19-19, 22-22, 25-25, 27-28, 30-31, 32-32 (κ.α.), 36-32, 40-35

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (Τούτσης): Τζηράς 9, Γκρεγκουλόφσκι, Βόλινετς, Κολεζάκης 5, Μάλλιος 7, Μπραουδάκης, Αντωνιάδης, Στάθης 9, Ευγενίδης 1, Μπάγιος 3, Τσάπαντζης, Κιούσης, Π. Στάθης 1, Μπαλάσκας 4, Καραδήμας, Τόμσον 1.

ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας 4, Τσέλιος 3, Πέραζιτς, Τσαγκαρέλης, Τσάκαλος, Ζάκι 9, Ασβεστάς 2, Χατζηκωνσταντίνου, Τρούλος 1, Μπαρόσο 8, Χατζίδης 1, Κυριακίδης, Ορφανός 4, Μάρτινσεν, Γιαννόπουλος 3.

Διαιτητές: Φωτακίδης- Βαγγελτζίκης, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 0-3, Πέναλτι: 4/8-2/4