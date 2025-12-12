Τρίποντο-ανάσα για τον ΑΣΕ Δούκα απέναντι στον Φέρωνα

Το τελευταίο παιχνίδι της Handball Premier για το 2025 ολοκληρώθηκε με νίκη του ΑΣΕ Δούκα, που επικράτησε με 35-24 του Φέρωνα Βέροιας στο «Δαΐς», στην αναμέτρηση που έκλεισε τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το αποτέλεσμα αυτό είχε ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για τον Δούκα, καθώς του επέτρεψε να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού, στην οποία υποχώρησε πλέον η Δράμα 1986. Αντίθετα, ο Φέρωνας παρέμεινε στην τελευταία θέση της κατάταξης, συνεχίζοντας τη δύσκολη πορεία του στο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, ο Δούκας ανέβηκε στη 10η θέση με 7 πόντους, όσους έχουν και τα Βριλήσσια, ενώ στην 11η πλέον έπεσε η Δράμα με 6 πόντους.

Η δράση στο ελληνικό χάντμπολ συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα με τις αναμετρήσεις των προημιτελικών του Κυπέλλου.

Το πρωτάθλημα της Handball Premier θα ξεκινήσει ξανά με τη 13η αγωνιστική το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 5-6, 10-8, 13-10, 16-12, 19-13 (ημχ), 20-15, 23-15, 26-17, 28-20, 30-23, 35-24

ΑΣΕΔ (Χαλκίδης): Μωραΐτης 4, Ταουσάνης 1, Βλάχος, Χατσατουριάν 4, Μπατής 5, Μελετάκος 5, Τσιούμας 2, Μαυρομάτης, Χαριτωνίδης, Κράντζ 7, Χουρσουντιαν 5, Ελοζιεουα 2, Ντανουλέτ, Αλαισκας, Ριμπέ, Καραγιάννης

ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβάντσεβιτς 5, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης 1, Γκεοργκιέφσκι 8, Αγερίδης, Μόμιτς 4, Ταπάντζης 2, Μπαλτζής 2, Κερλίδης 2, Μπούντκο, Μαυρίδης, Κυρικλίδης.

Διαιτητές: Γερουλάνος- Γερουλάνος, Παρατηρητής: Ανταλής, Δίλεπτα: 1-4, Πέναλτι: 2/2-2/4

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής στην Handball Premier:

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12

Ιωνικός Ν.Φ.-ΑΕΚ 24-33

Διομήδης Άργους-ΓΑΣ Κιλκίς 26-28

ΕΣΝ Βριλησσίων-Δράμα 1986 32-31

Ζαφειράκης Νάουσας-Αθηναϊκός 29-31

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/12

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 30-27

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12

ΑΣΕ Δούκα-Φέρωνας Βέροιας 35-24

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες):