Άνετο πέρασμα από το Δαΐς για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε ιδανικά τον α’ γύρο της Handball Premier, επικρατώντας εκτός έδρας του ΑΣΕ Δούκα με 37-26 και φτάνοντας τις 10 νίκες σε 11 αγώνες.

Κορυφαίοι σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Κουκουλάς και ο Κουν για την ΑΕΚ με 6 τέρματα, ενώ για τους γηπεδούχους πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπατής με 9 γκολ.

Στο ημίχρονο η «Ένωση» είχε ήδη χτίσει σημαντικό προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 19-13, κάτι που της επέτρεψε να ελέγξει πλήρως το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Η διαφορά μεγάλωσε σταδιακά στην επανάληψη, με την ΑΕΚ να διατηρεί σταθερή υπεροχή και να φτάνει χωρίς πίεση σε μια καθαρή επικράτηση.

Ο Δούκας ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο με μόλις μία νίκη, τρεις ισοπαλίες και επτά ήττες, ενώ η ΑΕΚ συνεχίζει δυναμικά, με μοναδικό αρνητικό αποτέλεσμα την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία.

Τα πεντάλεπτα: 0-3, 1-6, 3-9, 5-13, 10-16, 13-19 (ημχ.), 16-22, 18-24, 21-27, 22-30, 25-33, 26-37.

ΑΣΕΔ (Χαλκίδης): Μωραΐτης 1, Ταουσάνης, Βλάχος, Χατσατουριάν, Μπατής 9, Μελετάκος 3, Τσιούμας 3, Χαλκίδης, Κάιπερς 1, Χαριτωνίδης 3, Κράντζ 3, Χουρσουντιαν 3, Ελοζιεουα, Ντανουλέτ, Αλαισκας, Ριμπέ.

ΑΕΚ (Ρουί Σίλβα): Αραμπατζής 2, Ντουάρτε, Βλαστός 2, Σμιντ 4, Παναγιώτου 5, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς 6, Ντάβιες 2, Γκαρέν 1, Γκιούντιονσον, Τουρέ 5, Στούμπερ 2, Κουν 6, Ίβιτς 2, Σαλέμ.

Διαιτητές: Φωκίτης- Βαγγελτζίκης, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 4-2, Πέναλτι: 3/4-3/4.