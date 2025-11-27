Συμπληρώθηκε η φάση των «16» - Οι ομάδες που προκρίθηκαν

Ο Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων συνέχισε με δεύτερη διαδοχική νίκη, επικρατώντας της HC Σαλαμίνα με 37-27. Σημαντική πρόκριση πήρε και ο Άρης Νίκαιας, ο οποίος πέρασε με 34-28 από την Ασπίδα Αγίων Αναργύρων.
Η ΧΑΝΘ έδειξε ξανά σταθερότητα και νίκησε τον Αλέξανδρο Αξιούπολης με 34-30, ενώ ο Αερωπός Έδεσσας επιβλήθηκε της ΑΕΣΧ Πυλαίας με 32-21, παίρνοντας και εκείνος το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Τα αποτελέσματα του 2ου γύρου
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
- ΧΑΝΘ - Αλέξανδρος Αξιούπολης 34-30
- Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων- HC Σαλαμίνα 37-27
- Ασπίδα Αγ. Αναργύρων - Άρης Νικαίας 28-34
- Πυλαία - Αερωπός Έδεσσας 21-32
Φάση των «16» (13-14/12)
- Ζαφειράκης Νάουσας - Ιωνικός ΝΦ
- Λεωνίδας Aγ. Αναργύρων - Δράμα
- Αθηναϊκός - ΓΑΣ Κιλκίς
- Άρης Νικαίας- ΠΑΟΚ
- Αερωπός Έδεσσας - ΧΑΝΘ
- Βριλήσσια - Διομήδης Άργους
- ΑΣΕ Δούκα- Ολυμπιακός
- ΑΕΚ -Φέρωνας Βέροιας