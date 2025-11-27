Συμπληρώθηκε η φάση των «16» - Οι ομάδες που προκρίθηκαν

Με τέσσερα παιχνίδια ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου ο 2ος γύρος του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ ανδρών, από όπου προέκυψαν οι ομάδες που συμπληρώνουν τη φάση των «16».

Ο Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων συνέχισε με δεύτερη διαδοχική νίκη, επικρατώντας της HC Σαλαμίνα με 37-27. Σημαντική πρόκριση πήρε και ο Άρης Νίκαιας, ο οποίος πέρασε με 34-28 από την Ασπίδα Αγίων Αναργύρων.

Η ΧΑΝΘ έδειξε ξανά σταθερότητα και νίκησε τον Αλέξανδρο Αξιούπολης με 34-30, ενώ ο Αερωπός Έδεσσας επιβλήθηκε της ΑΕΣΧ Πυλαίας με 32-21, παίρνοντας και εκείνος το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Τα αποτελέσματα του 2ου γύρου

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

ΧΑΝΘ - Αλέξανδρος Αξιούπολης 34-30

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων- HC Σαλαμίνα 37-27

Ασπίδα Αγ. Αναργύρων - Άρης Νικαίας 28-34

Πυλαία - Αερωπός Έδεσσας 21-32

Φάση των «16» (13-14/12)