Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον Ιωνικό

Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφείας πέτυχε την τρίτη του σερί νίκη στην Α1 χάντμπολ των ανδρών, επικρατώντας με 31-25 του ΓΑΣ Κιλκίς εκτός έδρας για τη 10η αγωνιστική.

Με το αποτέλεσμα αυτό οι «κυανόλευκοι» ανέβηκαν στην τέταρτη θέση μαζί με τον Αθηναϊκό, ενώ διεύρυναν το αήττητο σερί τους στα πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος, με απολογισμό 4 νίκες και μία ισοπαλία.

Από τα πρώτα λεπτά επέβαλε τον ρυθμό του, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα τριών τερμάτων (16-13). Στην επανάληψη όχι μόνο διατήρησε τον έλεγχο, αλλά ανέβασε κι άλλο την απόδοσή του, ανοίγοντας τη διαφορά και φτάνοντας στο τελικό 31-25.

Το πανόραμα της 10ης αγωνιστικής της Handball Premier:

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11

ΑΕΚ-ΕΣΝ Βριλησσίων 30-28

Αθηναϊκός-ΑΣΕ Δούκα 37-33

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/11

Διομήδης Άργους-Ζαφειράκης Νάουσας 21-26

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11

ΓΑΣ Κιλκίς-Ιωνικός Ν.Φ. 25-31

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11

Φιλίππειο 18:30 Φέρωνας Βέροιας-ΠΑΟΚ (Γκόγκας-Σαχίνογλου)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12

«Δ. Κραχτίδης» 17:00 Δράμα 1986-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες):