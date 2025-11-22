Τρεις ελληνικές ομάδες για την πρόκριση στους «16» του EHF European Cup

Απόψε (22/11) Δράμα, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα δώσουν μάχη για την είσοδο στις «16» καλύτερες του European Cup στον δεύτερο αγώνα της φάσης των «32».

Στα πρώτα ματς ο Ολυμπιακός ήταν ο μοναδικός που που επικράτησε εντός έδρας, ενώ η Δράμα και ο ΠΑΟΚ ηττήθηκαν εκτός έδρας. Οι αγώνες έχουν προγραμματιστεί για τις 18:30 (Bianco Monte Δράμα vs Ντούκλα Πράγας), 19:00 (ΠΑΟΚ vs Μπεσίκτας) και 19:30 (Κασάνο vs Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή) αντίστοιχα.

Bianco Monte Δράμα

Η Δράμα φιλοξενεί τη Ντούκλα Πράγας με στόχο μια μεγάλη ανατροπή, έχοντας ηττηθεί στο πρώτο ματς με 27-20 στην Τσεχία.

Οι γηπεδούχοι στηρίζουν τις ελπίδες τους στην έδρα και θα διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν ως το τέλος.

Χρήστος Χαϊτίδης (αριστερός εξτρέμ Δράμας): «Ερχόμαστε από ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μια ισχυρή ομάδα. Παρουσιάσαμε καλή εικόνα, κυρίως αμυντικά, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, εκτός από το τελευταίο δεκάλεπτο. Ξέρουμε ότι σε τέτοιες διοργανώσεις δεν επιτρέπεται να χάσεις τη συγκέντρωσή σου ούτε για στιγμή. Θα προσπαθήσουμε, μπροστά στον κόσμο μας, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Η πρόκριση εξαρτάται από εμάς και θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για να φτάσουμε για πρώτη φορά στους 16 του European Cup».

ΠΑΟΚ

Ο Δικέφαλος του Βορρά που προέρχεται από τη νίκη επί της ΑΕΚ με 29-27, υποδέχεται την Μπεσίκτας στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την ανατροπή του 30-25 της Κωνσταντινούπολης και την είσοδο στους «16».

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι στη δυνατή τουρκική ομάδα, αν παίξει συγκεντρωμένα και με πίστη.

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προβάδισμα νίκης με 25-20 στο ΚΓ Ηλιούπολης και θέλουν να το υπερασπιστούν στην αποψινή ρεβάνς στις 19:30.

Χρύσανθος Τσαναξίδης (πίβοτ Ολυμπιακού): «Η ομάδα είναι απόλυτα προετοιμασμένη. Η Κασάνο είναι αξιόλογη και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, ο στόχος μας παραμένει η νίκη και, φυσικά, η πρόκριση στην επόμενη φάση του EHF European Cup».