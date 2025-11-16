Νέα νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άτζγκερσντορφ (27-25), με την οποία ο Δικέφαλος προκρίθηκε στις «16» του ΕHF European Cup.

ΠΑΟΚ και Άτζγκερσντορφ αναμετρήθηκαν στη Μίκρα της Θεσσαλονίκης στη ρεβάνς του 28-35 του αγώνα της Βιέννης, με τον Δικέφαλο να έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα πρόκρισης στις «16» καλύτερες ομάδες του ΕHF European Cup.

Ισορροπημένα τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο «Σπίτι του Χάντμπολ», με την ομάδα της Αυστρίας να προηγείται με 6-9 και τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει άμεσα (9-9) και να πηγαίνει στο +2 στα αποδυτήρια (13-11).

Η διαφορά στην επανάληψη αυξήθηκε με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με έξι τέρματα (21-15), πριν η Άτζγκερσντορφ μειώσει στο 23-21 και ισοφαρίσει στο 24-24. Παρόλα αυτά η πρόκριση είχε ήδη κριθεί με τον Δικέφαλο να «σφραγίζει» την πρόκριση με νέα νίκη με γκολ της Κουλούρη για το τελικό 27-25.

Με αυτόν τον τρόπο, οι παίκτριες του Δημήτρη Πελεκίδη προκρίθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στις «16» του ΕHF European Cup, θέλοντας να υπερβεί την περσινή επιτυχία, όπου είχε αποκλειστεί από την σλοβάκικη Μιχάλοβτσε.