Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν μόνος του ούτε στην Πόλη! (pic)

Ούτε στην Πόλη μόνος του ο Δικέφαλος, με περίπου 50 ηρωϊκούς φίλους της ομάδας να παρακολουθούν από κοντά τον αγώνα κόντρα στη Μπεσίκτας (30-25) για τον 3ο γύρο του EHF European Cup.

Ο «ασπρόμαυρος» ΑΣ έστειλε το... σύνθημα πρόκρισης, ευχαριστώντας παράλληλα τους φιλάθλους που στάθηκαν στο «πλευρό» της ομάδας.

«Η συγκλονιστική σας παρουσία στην Κωνσταντινούπολη, την Πόλη του μεγάλου ΠΑΟΚ, μας δίνει φτερά και ώθηση για μία μεγάλη ανατροπή στην Θεσσαλονίκη! Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας, και σας περιμένουμε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 στην Μίκρα για να παλέψουμε μαζί για την πρόκριση!» ανέφερε χαρακτηριστικά στη δημοσίευση του.