ΠΑΟΚ: Ενίσχυση με την προσθήκη του Μάμντουχ Σεμπίμπ

Σημαντική ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ, με τον Αιγύπτιο πίβοτ, Μοχάμεντ Μάμντουχ Χάσεμ Σεμπίμπ, να φοράει τα «ασπρόμαυρα».

Όπως αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι»:

«Στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της ανδρικής ομάδας χάντμπολ του ΠΑΟΚ, βρίσκεται ο Αιγύπτιος Σούπερ Σταρ, Μοχάμεντ Μάμντουχ Χάσεμ Σεμπίμπ.



Ο έμπειρος πίβοτ έχει ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα, και προπονείται σε υψηλούς ρυθμούς, προκειμένου να είναι απολύτως έτοιμος για τις ερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.



Για την παρουσία του στον ΠΑΟΚ, ο ίδιος δήλωσε στο acpaok.gr:



«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, στην ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία έχει πλούσια ιστορία. Όλοι εδώ είναι φανταστικοί, οι άνθρωποι του Συλλόγου, οι συμπαίκτες μου, και το τεχνικό τιμ. Ελπίζω ότι μπορούμε φέτος να πετύχουμε κάτι μεγάλο και να κερδίσουμε τίτλους μαζί. Εύχομαι στο τέλος, οι άνθρωποι να μου δώσουν την ίδια αγάπη όπως ο συμπατριώτης μου, Σικαμπάλα».