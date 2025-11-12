Άνετη νίκη για την ΑΕΚ και στροφή στην Ευρώπη

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η ΑΕΚ στην 9η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ γυναικών, επικρατώντας με το ευρύ 44-13 του Άρη Νικαίας στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Βύρωνα Παπαδόπουλου κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό και σημείωσε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα, δείχνοντας σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Η Ένωση μπήκε δυναμικά στο ματς, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της και μετατρέποντας την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο. Το ημίχρονο βρήκε τις «κιτρινόμαυρες» να προηγούνται ήδη με 26-6, ενώ στο δεύτερο μέρος διατήρησαν τον ίδιο ρυθμό, ανεβάζοντας συνεχώς τη διαφορά μέχρι το τελικό 44-13.

Πρώτες σκόρερ ήταν οι Σαμολαδά με 8 τέρματα, η Βιτκόφσκα και η Κατσίκα με 6, ενώ εξαιρετικές εμφανίσεις είχαν και οι Ζενέλι (5 γκολ) και Ενρίκε (6 γκολ).

Αυτή η νίκη ανεβάζει την ψυχολογία της Ένωσης ενόψει του κρίσιμου ευρωπαϊκού αγώνα του Σαββάτου (15/11, 18:00), όπου θα επιχειρήσει, στο ίδιο γήπεδο, να ανατρέψει την ήττα με οκτώ τέρματα από την Μπούρσα Μπουγιουκσεχίρ στην Προύσα και να πάρει την πρόκριση στους «16» του European Cup.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 6-3, 13-4, 18-4, 22-5, 26-6 (ημχ), 29-6, 30-7, 33-9, 35-11, 39-13, 44-13

ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα 2, Βιτκόφσκα 6, Παναγιωτίδου 1, Ρεσέντε Γκόμεζ 2, Σαμολαδά 8, Ζενέλι 5, Κατσίκα 6, Παζίνιο 1, Σαρκιρή 1, Μανιά 3, Γκονσάλβες 2, Γκόμες 1, Μπαβαρέσκο, Ενρίκε 6.

ΑΡΗΣ (Σκοδριάνος): Διακογιάννη 5, Μαυρογεώργη Ν., Παπαδοπούλου 2, Σιτόγλου, Μαυρογεώργη Ζ., Λούκου, Μαντζώρου, Ανεστάκη, Λυτρίβη Τ. 6, Λυτρίβη Θ., Ταβλαρίδη 2, Παρεσόγλου.

Διαιτητές: Καρυδάκης- Μπράμου, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 1-3, Πέναλτι: 3/3-2/2

Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών

​​​​​​​Σάββατο 8/11

ΑΕΠ Πανόραμα - ΓΑΣ Καματερού 31-24

Νέα Ιωνία - Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 41-20

Κυριακή 9/11

Αθηναϊκός - ΑΕΣΧ Πυλαίας 37-29

Τετάρτη 12/11

Αναγέννηση Άρτας - ΠΑΟΚ 25-31

ΑΕΚ - Άρης Νικαίας 44-13

