Σίλβα για υβριστικά συνθήματα: «Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε όλα τα γήπεδα»

Ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή (28-27) εμφανίστηκε ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων», Ρουί Σίλβα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ενώ αναφέρθηκε και στα όσα συνέβησαν στις εξέδρες του «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, όπου ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα κατά του Σάββα Σάββα.

«Όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες μου, θα ήθελα να τους συγχαρώ. Είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, αλλά ήταν μια σημαντική νίκη για την ΑΕΚ σε ένα μεγάλο ντέρμπι. Οι οπαδοί μας, μας υποστηρίζουν από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε όλα τα γήπεδα. Μπορεί να μην ειπώθηκαν ωραίες λέξεις, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα σε μια μέρα, χρειάζεται χρόνος!», ανέφερε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ΑΕΚ στην ΕΡΤ.