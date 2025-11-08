Ασταμάτητο το Πανόραμα, στην κορυφή με τρίτη συνεχόμενη νίκη

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης διατήρησε σταθερά τον έλεγχο του αγώνα και υποχρέωσε το Καματερό στις πρώτες του απώλειες στο πρωτάθλημα.
Ξεχώρισε η Μούρνου με 8 γκολ, ενώ πολύτιμη ήταν η συμβολή της Παπαδοπούλου Αγ. με 5 τέρματα. Από πλευράς φιλοξενούμενων, κορυφαία ήταν η Βασιλείου Αν. που σημείωσε 7 γκολ.
Στο άλλο παιχνίδι του Σαββάτου, η Νέα Ιωνία επιβλήθηκε εύκολα του Πανελλήνιου Νεάπολης Συκεών με 41-20, φτάνοντας στη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα.
Η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή (9/11) με την αναμέτρηση Αθηναϊκός - Πυλαία και ολοκληρώνεται την Τετάρτη (12/11) με τους αγώνες ΑΕΚ - Άρης Νίκαιας και Αναγέννηση Άρτας - ΠΑΟΚ.
Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών
ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 31-24
- Τα πεντάλεπτα: 3-1, 9-5, 11-6, 13-10, 16-12 (ημχ.), 19-13, 21-15, 23-15, 25-18, 27-21, 31-24.
- ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Οικονόμου): Μπούσρα, Κακαφίκα, Πατσάνη 2, Παπαδοπούλου Γ. 3, Γιαννοπούλου 2, Πέγιου 2, Περτζεγκάι, Μούρνου 8, Κουρτίδη, Καρακώστα, Τσιαμούρα 1, Μεϊμαρίδου 2, Χριστοδουλίδου, Κουκλοτίδου 4, Κυρικλίδου 2, Παπαδοπούλου Αγ. 5.
- ΚΑΜΑΤΕΡΟ (Δανήλος): Βασιλείου Μ., Ναντότσι 2, Χριστοπούλου 4, Κοτρώτσιου 1, Λουρίδα, Κούρτη 1, Δρουγκίδου, Μπανάση 1, Ψαριώτη 3, Παπαδοπούλου, Ταλάντζη, Βασιλείου Αν. 7, Πατρώνη 4, Μαυροπούλου 1.
- Διαιτητές: Γκόγκας- Σαχίνογλου, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα: 7-6 , Πέναλτι: 4-5/3-5.
ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ– ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 41-20
Κυριακή 9 Νοεμβρίου
- «Στ. Καραλής» 16:00 Αθηναϊκός - Πυλαία
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου
- ΑΕΚ - Άρης Νίκαιας
- Αναγέννηση Άρτας - ΠΑΟΚ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Πανόραμα 6 β.
- ΑΕΚ 4 β.
- Καματερό 4 β.
- Νέα Ιωνία 4 β.
- ΠΑΟΚ 2 β.
- Αθηναϊκός 2 β.
- Αναγέννηση Άρτας 1 β.
- Πυλαία 1 β.
- Άρης Νίκαιας 0 β.
- Πανελλήνιος 0 β.