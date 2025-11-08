Ασταμάτητο το Πανόραμα, στην κορυφή με τρίτη συνεχόμενη νίκη

Το Πανόραμα ανέβηκε μόνο πρώτο στη βαθμολογία της Α1 χάντμπολ γυναικών, καθώς επικράτησε εντός έδρας του ΓΑΣ Καματερού με 31-24, πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης διατήρησε σταθερά τον έλεγχο του αγώνα και υποχρέωσε το Καματερό στις πρώτες του απώλειες στο πρωτάθλημα.

Ξεχώρισε η Μούρνου με 8 γκολ, ενώ πολύτιμη ήταν η συμβολή της Παπαδοπούλου Αγ. με 5 τέρματα. Από πλευράς φιλοξενούμενων, κορυφαία ήταν η Βασιλείου Αν. που σημείωσε 7 γκολ.

Στο άλλο παιχνίδι του Σαββάτου, η Νέα Ιωνία επιβλήθηκε εύκολα του Πανελλήνιου Νεάπολης Συκεών με 41-20, φτάνοντας στη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα.

Η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή (9/11) με την αναμέτρηση Αθηναϊκός - Πυλαία και ολοκληρώνεται την Τετάρτη (12/11) με τους αγώνες ΑΕΚ - Άρης Νίκαιας και Αναγέννηση Άρτας - ΠΑΟΚ.

Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών

ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 31-24

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Οικονόμου) : Μπούσρα, Κακαφίκα, Πατσάνη 2, Παπαδοπούλου Γ. 3, Γιαννοπούλου 2, Πέγιου 2, Περτζεγκάι, Μούρνου 8, Κουρτίδη, Καρακώστα, Τσιαμούρα 1, Μεϊμαρίδου 2, Χριστοδουλίδου, Κουκλοτίδου 4, Κυρικλίδου 2, Παπαδοπούλου Αγ. 5.

ΚΑΜΑΤΕΡΟ (Δανήλος): Βασιλείου Μ., Ναντότσι 2, Χριστοπούλου 4, Κοτρώτσιου 1, Λουρίδα, Κούρτη 1, Δρουγκίδου, Μπανάση 1, Ψαριώτη 3, Παπαδοπούλου, Ταλάντζη, Βασιλείου Αν. 7, Πατρώνη 4, Μαυροπούλου 1.

Διαιτητές: Γκόγκας- Σαχίνογλου, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα: 7-6 , Πέναλτι: 4-5/3-5.

ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ– ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 41-20

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

«Στ. Καραλής» 16:00 Αθηναϊκός - Πυλαία

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

ΑΕΚ - Άρης Νίκαιας

Αναγέννηση Άρτας - ΠΑΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ