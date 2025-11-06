Το Βέλγιο στον δρόμο της Εθνικής Ανδρών για το Παγκόσμιο του 2027

Το Βέλγιο θα βρεθεί στον δρόμο της Εθνικής ομάδας χάντμπολ ανδρών στη 2η φάση των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, όπως προέκυψε από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα δώσει διπλούς αγώνες με τους «κόκκινους λύκους» τον Μάρτιο του 2026. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην Ελλάδα (18 ή 19/3) και ο επαναληπτικός στο Βέλγιο (21 ή 22/3). Ο νικητής του ζευγαριού θα προκριθεί στην 3η και τελευταία φάση των προκριματικών, που θα διεξαχθεί 13-17 Μαΐου 2026, από όπου θα προκύψουν οι ευρωπαϊκές ομάδες που θα ταξιδέψουν στα γήπεδα της Γερμανίας, όπου θα φιλοξενηθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (13-31/12027).

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει το Βέλγιο και στα προκριματικά του EURO 2024, πετυχαίνοντας δύο νίκες που συνέβαλαν στην ιστορική πρώτη πρόκριση της «γαλανόλευκης» σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Στην κλήρωση της 2ης φάσης συμμετείχαν 16 ομάδες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται το Κόσοβο, η Τουρκία και η Λετονία, που προκρίθηκαν από την 1η φάση, ενώ άλλες έξι ομάδες θα προκύψουν από τα τελικά του EURO 2026 ως τελευταίες των ομίλων. Επτά ομάδες, μεταξύ αυτών η Ελλάδα, προκρίθηκαν απευθείας στη 2η φάση λόγω της θέσης τους στο ευρωπαϊκό ranking.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια είναι:

Βοσνία- Κόσσοβο

4ος Γ' ομίλου EURO 2026- Σλοβακία

4ος Ζ' ομίλου EURO 2026- Λετονία

4ος Ε' ομίλου EURO 2026- Ισραήλ

4ος Α' ομίλου EURO 2026- Λιθουανία

Τουρκία- 4ος Β' ομίλου EURO 2026

Φινλανδία- 4ος Δ' ομίλου EURO 2026

Οι οκτώ νικητές των ζευγαριών θα συνεχίσουν στην 3η φάση, όπου θα ενωθούν με δώδεκα ομάδες που θα προκύψουν από το EURO 2026 (θέσεις 5–18, εξαιρουμένων των ήδη προκριμένων Δανίας και Γερμανίας). Οι 20 ομάδες της τελικής προκριματικής φάσης θα χωριστούν σε δύο γκρουπ δυναμικότητας των 10, με τους δέκα νικητές να εξασφαλίζουν την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 στη Γερμανία.