Πλήρωσε το κακό ξεκίνημα η Εθνική Εφήβων και έχασε την πρόκριση

Η Εθνική ομάδα χάντμπολ των εφήβων δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την αποστολή της στο Λουξεμβούργο, γνωρίζοντας την ήττα με 29-25 από τη Φινλανδία, στο τελευταίο παιχνίδι του 4ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μετά τις σπουδαίες νίκες απέναντι στο Λουξεμβούργο και τη Βόρεια Μακεδονία, χρειαζόταν νίκη, ισοπαλία ή ακόμη και ήττα έως τρία γκολ για να εξασφαλίσει την πρόκριση. Ωστόσο, παρά τη μεγάλη προσπάθεια και την ανατροπή που επιχείρησε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το φινάλε και ηττήθηκε με τέσσερα τέρματα.

Η «γαλανόλευκη» βρέθηκε πίσω στο σκορ με 16-13 στο ημίχρονο και 23-16 στο 42’, δείχνοντας σημάδια κόπωσης. Παρ’ όλα αυτά, με ένα εντυπωσιακό σερί 5-0 μείωσε σε 24-23 στο 52’, βάζοντας ξανά «φωτιά» στο παιχνίδι. Στις τελευταίες φάσεις, όμως, τα λάθη στο επιθετικό κομμάτι έδωσαν τη δυνατότητα στους Φινλανδούς να ανακτήσουν τη διαφορά και να διαμορφώσουν το τελικό 29-25.

Πλέον, η Εθνική μας θα περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα Λουξεμβούργο - Βόρεια Μακεδονία, όπου νίκη ή ισοπαλία των γηπεδούχων θα της χαρίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για την τελική φάση.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Παναγιώτης Ιατρούδης, δήλωσε: «Μόνο θαυμασμό έχουμε για αυτά τα παιδιά και τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν. Υπάρχει μια δεξαμενή 30 αθλητών σε αυτή την ηλικία, από πέρσι που έπαιξαν στη Μεσογειάδα Παίδων για διάφορους λόγους έπρεπε να κάνουμε 10 αλλαγές. Είναι όλοι τους υπολογίσιμες μονάδες και το μέλλον του αθλήματός μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους γονείς που είναι οι "αιμοδότες" του αθλήματος και μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά ακόμη και σε μία δύσκολη χρονιά με εξετάσεις. Επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους αναπτυξιακούς προπονητές και τα σωματεία HC Σαλαμίνα, Άρης Νικαίας, ΓΑΣ Καματερού, Ιωνικός ΝΦ, ΟΦΝ Ιωνίας, ΑΣΕ Δούκα, ΕΣΝ Βριλησσίων, ΑΣ Παπασιδέρης Κορωπίου, Αθηναϊκός, Φέρωνας Βέροιας, Φοίβος Συκεών, ΑΕΣΧ Πυλαίας, Αμφικτύονες Λαμίας, Αλέξανδρος Αξιούπολης. Η προσπάθεια και η δουλειά στην ανάπτυξη συνεχίζεται».

ΕΛΛΑΔΑ (Ιατρούδης): Κυρικλίδης, Μασάδης, Ζαμάνης 1, Ζιώγας 5, Σαραβάνος 4, Γιάντσης 4, Κοσκινάς 1, Μπονέλης, Κανέλλος 2, Βλαχάκης, Σάββας 1, Αθανασιάδης 1, Καρανίκος, Αμπράζης, Μακρόγλου 4, Αλαϊσκας 2

Διαιτητές: Κλόμπερς- Στόμπε (Ολλανδία), Παρατηρητής: Μάριτς (Σερβία), Δίλεπτα: 6-5, Πέναλτι: 5/5-6/6

Αποτελέσματα - Προκριματικά EURO K18 (4oς όμιλος)

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Βόρεια Μακεδονία- Φινλανδία 36-29

Ελλάδα- Λουξεμβούργο 27-21

Σάββατο 1η Νοεμβρίου

Βόρεια Μακεδονία- Ελλάδα 31-32

Φινλανδία- Λουξεμβούργο 32-24

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Ελλάδα- Φινλανδία 25-29

16:30 Λουξεμβούργο- Βόρεια Μακεδονία

*Οι αγώνες μεταδίδονται από το ΕΗF TV

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)