Επιβλητική η Εθνική Ανδρών, δεύτερη νίκη επί του Καναδά στο Κορωπί

Η Εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο το δεύτερο φιλικό της παιχνίδι απέναντι στον Καναδά, επικρατώντας αυτή τη φορά με το εντυπωσιακό 46-24, στο κλειστό γυμναστήριο «Γ. Παπασιδέρης» στο Κορωπί.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Ζαραβίνα, έδειξε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα την ανωτερότητά του, μετά και το χθεσινό 43-20, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ετοιμότητα.

Ο Έλληνας ομοσπονδιακός τεχνικός είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει αρκετές δοκιμές σχημάτων και προσώπων, ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027, που θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο.

Η Ελλάδα παρουσίασε πλουραλισμό στην επίθεση και υψηλή ενέργεια σε όλο το ματς, με τους Μπόσκο (7 γκολ), Παγιάτη (6) και Ελευθεριάδη (5) να ξεχωρίζουν επιθετικά.

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 9-5, 12-7, 16-9, 21-9, 26-12 (ημχ), 31-15, 34-15, 37-18, 40-20, 43-21, 46-24

ΕΛΛΑΔΑ (Ζαραβίνας): Μπατής 2, Παναγιώτου, Μπόσκος 7, Λιάπης 2, Μιχαηλίδης 4, Πασσιάς, Τόσκας 3, Μπουκοβίνας, Παπαβασίλης 3, Θ. Παπάζογλου 4, Ελευθεριάδης 5, Παγιάτης 6, Στάθης 1, Τζωρτζίνης 4, Τσακουρίδης 4, Παπαντωνόπουλος, Τζίμπουλας 4

ΚΑΝΑΔΑΣ (Λατουλίπ): Ο’Σει 1, Σας 1, Ν. Αντωνιάδης, Πάρμιτερ 1, Κόαν, Ρενό 3, Όντα 4, Κάϊπερς 6, Μεσουρόλ 2, Μίλερ 2, Κίνγκ 1, Λουίς 2, Ντανουλέτ, Θ. Αντωνιάδης 1, Μπιζού.

Διαιτητές: Φωτακίδης- Κινατζίδης, Δίλεπτα: 2-1, Πέναλτι: 4/4-1/1