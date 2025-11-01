Ανατροπή και νίκη για την Εθνική Εφήβων - Μια «ανάσα» από την πρόκριση στο EURO 2026

Η Εθνική ομάδα χάντμπολ εφήβων έκανε ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18, επικρατώντας με 32-31 της Βόρειας Μακεδονίας στο Λουξεμβούργο, για τη 2η αγωνιστική του 4ου προκριματικού ομίλου.

Το σύνολο του Παναγιώτη Ιατρούδη βρέθηκε να χάνει με 24-20 στο 40ό λεπτό, όμως έδειξε χαρακτήρα και πάθος, καταφέρνοντας να ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή ανατροπή, φτάνοντας στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Εθνική Εφήβων βρίσκεται μια «ανάσα» από την πρόκριση στην τελική φάση του EURO 2026, καθώς έχει πλέον το πλεονέκτημα ενόψει του αυριανού (2/11, 14:00) αγώνα απέναντι στη Φινλανδία, όπου μπορεί να «σφραγίσει» και μαθηματικά το εισιτήριο για τη μεγάλη διοργάνωση.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Παναγιώτης Ιατρούδης, δήλωσε: «Κάναμε μία μεγάλη ανατροπή απέναντι σε μια σοβαρή ομάδα που ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη. Όλη αυτή η προσπάθεια και η νίκη θα έχει αξία αν αύριο τελειώσουμε και μαθηματικά την υπόθεση πρόκριση. Έχουμε 17 παλικάρια που είναι ομάδα, πιστεύουν ο ένας στον άλλον και παίζουν παθιασμένα, έκαναν δύο ανατροπές σε δύο ημέρες και πετύχαμε δύο μεγάλες νίκες. Αξίζει αυτή η ομάδα να είναι στο ΕURO».

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 8-6, 10-9, 11-11, 14-15, 18-16 (ημχ), 20-18, 24-20, 27-25, 29-29, 31-32

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Κουζμανόφσκι): Πετρέφσκι 5, Γ. Σιμονόφσκι, Σ. Γκεοργκιέφσκι 5, Ποπόφσκι 6, Γκαρμπέσκι, Κόστοφ 1, Φέμι, Νικολόσκι 6, Σ. Γκεοργκιέφσκι 3, Τ. Σιμονόφκι, Βουγισέφσκι 2, Τρσούνοφ 3, Γκεορτσέφσι, Σιμόβσκι, Νικολόφσκι

ΕΛΛΑΔΑ (Ιατρούδης): Κυρικλίδης, Ζαμάνης 2, Ζιώγας 3, Σαραβάνος 5, Γιάντσης 5, Κοσκινάς 3, Μπονέλης 1, Κανέλλος 2, Βλαχάκης 3, Σάββας 1, Αθανασιάδης 2, Καρανίκος, Αμπράζης, Μακρόγλου 2, Πιπέλης, Αλαϊσκας 3

Διαιτητές: Κλόμπερς- Στόμπε (Ολλανδία), Παρατηρητής: Μάριτς (Σερβία), Δίλεπτα: 4-5, Πέναλτι: 3/4-2/4

Το πανόραμα των προκριματικών του EURO K18 (4oς όμιλος)

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Βόρεια Μακεδονία- Φινλανδία 36-29

Ελλάδα- Λουξεμβούργο 27-21

Σάββατο 1η Νοεμβρίου

Βόρεια Μακεδονία- Ελλάδα 31-32

18:00 Φινλανδία- Λουξεμβούργο

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

14:00 Ελλάδα- Φινλανδία

16:30 Λουξεμβούργο- Βόρεια Μακεδονία

*Οι αγώνες μεταδίδονται από το ΕΗF TV

Βαθμολογία