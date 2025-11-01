Ανατροπή και νίκη για την Εθνική Εφήβων - Μια «ανάσα» από την πρόκριση στο EURO 2026

Το σύνολο του Παναγιώτη Ιατρούδη βρέθηκε να χάνει με 24-20 στο 40ό λεπτό, όμως έδειξε χαρακτήρα και πάθος, καταφέρνοντας να ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή ανατροπή, φτάνοντας στη νίκη.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Εθνική Εφήβων βρίσκεται μια «ανάσα» από την πρόκριση στην τελική φάση του EURO 2026, καθώς έχει πλέον το πλεονέκτημα ενόψει του αυριανού (2/11, 14:00) αγώνα απέναντι στη Φινλανδία, όπου μπορεί να «σφραγίσει» και μαθηματικά το εισιτήριο για τη μεγάλη διοργάνωση.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Παναγιώτης Ιατρούδης, δήλωσε: «Κάναμε μία μεγάλη ανατροπή απέναντι σε μια σοβαρή ομάδα που ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη. Όλη αυτή η προσπάθεια και η νίκη θα έχει αξία αν αύριο τελειώσουμε και μαθηματικά την υπόθεση πρόκριση. Έχουμε 17 παλικάρια που είναι ομάδα, πιστεύουν ο ένας στον άλλον και παίζουν παθιασμένα, έκαναν δύο ανατροπές σε δύο ημέρες και πετύχαμε δύο μεγάλες νίκες. Αξίζει αυτή η ομάδα να είναι στο ΕURO».
Τα πεντάλεπτα: 3-3, 8-6, 10-9, 11-11, 14-15, 18-16 (ημχ), 20-18, 24-20, 27-25, 29-29, 31-32
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Κουζμανόφσκι): Πετρέφσκι 5, Γ. Σιμονόφσκι, Σ. Γκεοργκιέφσκι 5, Ποπόφσκι 6, Γκαρμπέσκι, Κόστοφ 1, Φέμι, Νικολόσκι 6, Σ. Γκεοργκιέφσκι 3, Τ. Σιμονόφκι, Βουγισέφσκι 2, Τρσούνοφ 3, Γκεορτσέφσι, Σιμόβσκι, Νικολόφσκι
ΕΛΛΑΔΑ (Ιατρούδης): Κυρικλίδης, Ζαμάνης 2, Ζιώγας 3, Σαραβάνος 5, Γιάντσης 5, Κοσκινάς 3, Μπονέλης 1, Κανέλλος 2, Βλαχάκης 3, Σάββας 1, Αθανασιάδης 2, Καρανίκος, Αμπράζης, Μακρόγλου 2, Πιπέλης, Αλαϊσκας 3
Διαιτητές: Κλόμπερς- Στόμπε (Ολλανδία), Παρατηρητής: Μάριτς (Σερβία), Δίλεπτα: 4-5, Πέναλτι: 3/4-2/4
Το πανόραμα των προκριματικών του EURO K18 (4oς όμιλος)
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου
- Βόρεια Μακεδονία- Φινλανδία 36-29
- Ελλάδα- Λουξεμβούργο 27-21
Σάββατο 1η Νοεμβρίου
- Βόρεια Μακεδονία- Ελλάδα 31-32
- 18:00 Φινλανδία- Λουξεμβούργο
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
- 14:00 Ελλάδα- Φινλανδία
- 16:30 Λουξεμβούργο- Βόρεια Μακεδονία
*Οι αγώνες μεταδίδονται από το ΕΗF TV
Βαθμολογία
- Ελλάδα 4
- Βόρεια Μακεδονία 2
- Λουξεμβούργο 0
- Φινλανδία 0