Νέος αρχηγός της Εθνικής Ανδρών ο Μπουκοβινας

Συνεχίζεται στο γήπεδο χάντμπολ του ΣΕΦ το καμπ προετοιμασίας της Εθνικής Ανδρών που θα διαρκέσει έως την Κυριακή 2/11 και περιλαμβάνει προπονήσεις και δύο διεθνή φιλικά με αντίπαλο τον Καναδά στο ΚΓ Κορωπίου την Παρασκευή 31/10 (19:30) και το Σάββατο 1/11 (18:00)

Νέος αρχηγός της Εθνικής Ανδρών είναι ο διεθνής τερματοφύλακας Πέτρος Μπουκοβίνας που παίρνει τη σκυτάλη από τον Χάρη Μάλλιο που τον περασμένο Μάιο ολοκλήρωσε τη σπουδαία καριέρα του στην Εθνική ομάδα.

Ο 31χρονος τερματοφύλακας της γερμανικής Κόμπουργκ έκανε το ντεμπούτο του στην Εθνική στο νικηφόρο εκτός έδρας παιχνίδι με 27-25 επί της Ουκρανίας στις 7 Ιανουαρίου του 2016 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2017.

Την τριάδα των αρχηγών συμπληρώνουν οι Στέφανος Μιχαηλίδης και Νίκος Πασσιάς.

Όλοι οι αθλητές βρίσκονται στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου με εξαίρεση τον Σταύρο Αλεξίου, ο οποίος τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Οι 19 αθλητές που βρίσκονται στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού Γιώργο Ζαραβίνα είναι οι: Μιχαηλίδης, Πασσιάς, Παπαντωνόπουλος, Θ. Παπάζογλου, Τζίμπουλας (Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή), Παναγιώτου, Αραμπατζής (ΑΕΚ), Ελευθεριάδης, Παπαβασίλης (ΠΑΟΚ), Λ. Παπάζογλου, Παγιάτης (Αθηναϊκός Lamway Group), Mπατής (ΑΣΕ Δούκα), Μ. Στάθης (ΕΣΝ Βριλησσίων), Μπουκοβίνας (Κόμπουργκ- Γερμανία), Τόσκας (Στουγκάρη- Γερμανία), Λιάπης (Οχρίντ- Βόρεια Μακεδονία), Μπόσκος (Μπουντάι- Ουγγαρία), Τζωρτζίνης (Γκορένιε- Σλοβενία), Τσακουρίδης (Φούχσε- Αυστρία)

Γιώργος Ζαραβίνας (ομοσπονδιακός τεχνικός): «Αρχικά να ευχαριστήσουμε τον Ολυμπιακό που μας φιλοξενεί και μας δίνει τη δυνατότητα να προπονηθούμε σε ιδανικές συνθήκες και το συνάδελφο προπονητή Νίκο Γραμματικό για την παραχώρηση του γυμναστηρίου. Είναι το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου, των προκριματικών για το Παγκόσμιο του 2027, το μυαλό μας και ο ορίζοντας είναι στα επίσημα παιχνίδια του Μαρτίου. Εκτός από τα δύο φιλικά με τον Καναδά, θα ακολουθήσει και ένα πολύ δυνατό τουρνουά τον Ιανουάριο με αντιπάλους Ολλανδία και Δανία. Από το πρώτο καμπ έχουμε μπει στη διαδικασία να δοκιμάσουμε πράγματα. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην Εθνική, έχουμε νέα παιδιά με όρεξη. Είμαι αισιόδοξος για τη δυναμική μας και είμαι σίγουρος ότι έχουμε να περιμένουμε καλά πράγματα από αυτή την ομάδα’.

Πέτρος Μπουκοβίνας (αρχηγός Εθνικής Ανδρών): «Αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες για την Εθνική μας εορτή. Είναι υπέρτατη τιμή ο ρόλος του αρχηγού. Δεσμεύομαι να εκτελέσω τα καθήκοντα μου στο ακέραιο, εκπροσωπώντας τους συμπαίκτες μου και την Εθνική ομάδα. Αυτή τη θέση την είχαν στο παρελθόν αθλητές- ινδάλματα για όλους μας. Από την ιστορία μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε, πρέπει να φανώ αντάξιος της θέσης και αυτός είναι ο στόχος μου. Στο αγωνιστικό σκέλος, έχουμε μία νέα σεζόν και ξεκινάμε τη δική μας προσπάθεια στην Εθνική, έχουμε χρόνο μέχρι τον Μάρτιο να προετοιμαστούμε, να βελτιωθούμε και να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Υπάρχουν κάποια καινούργια παιδιά στην ομάδα. Εκτός από τα δύο φιλικά με τον Καναδά, περιμένουμε και το δυνατό τουρνουά το Γενάρη. Με συγκέντρωση, δουλειά και χωρίς πολλά λόγια θέλουμε να φτάσουμε στο στόχο μας».