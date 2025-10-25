«Διπλό» στη Δράμα και 7/7 για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ συνέχισε αήττητη την πορεία της στη Handball Premier, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Δράμας με 43-33, φτάνοντας τις επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και διατηρώντας το απόλυτο πριν από το μεγάλο ντέρμπι κορυφής με τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή.

Η Ένωση, έχοντας στο πλευρό της αρκετούς φίλους της στη Δράμα, μπήκε δυνατά στον αγώνα και προηγήθηκε με 4-1. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, μειώνοντας σε 8-10, όμως οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν τον έλεγχο, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα έξι τερμάτων (16-22).

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της, δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να πλησιάσουν και έφτασε άνετα στο τελικό 43-33.

Η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας στρέφει πλέον την προσοχή της στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 10 Νοεμβρίου.

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 5-7, 8-10, 9-15, 13-17, 16-22 (ημιχρ.), 19-25, 24-28, 25-30, 27-36, 29-39, 33-43.