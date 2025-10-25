Νίκη για τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή επικράτησε του Αθηναϊκού με 38-26 στο κλειστό της Ηλιούπολης, πετυχαίνοντας την έβδομη συνεχόμενη νίκη του σε ισάριθμα ματς στη Handball Premier και διατηρώντας το απόλυτο, πριν από το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Ο Αθηναϊκός προηγήθηκε με 0-1, αλλά ο Ολυμπιακός απάντησε εντυπωσιακά, τρέχοντας σερί 5-0 και φτάνοντας γρήγορα στο 10-5, για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με άνετο προβάδισμα 20-11.

Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες του Ρικάρντο Τριλίνι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό, διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο. Ο Βίντα, ο Σάββας και ο Πασσιάς οδήγησαν την επίθεση των Πειραιωτών, που έφτασαν για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (23-13) στο 34ο λεπτό. Ο Αθηναϊκός προσπάθησε να μειώσει, ωστόσο ο Ολυμπιακός απάντησε κάθε φορά, φτάνοντας τελικά στο επιβλητικό 38-26.

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 7-4, 10-6, 13-7, 16-8, 20-11 (ημχ.) 23-14, 26-17, 30-20, 30-21, 34-24, 38-26

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο 1, Κρέσιτς 4, Βίντα 4, Τζίμπουλας 5, Θανάσης Παπάζογλου 2, Παπαντωνόπουλος 1, Κανιέτε 1, Κανδύλας 1, Σλίσκοβιτς 2, Τσαναξίδης 3, Πέσο 2, Μάνθος 2, Μπάρος 2, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης, Σάββας 6

Αθηναϊκός (Νίκος Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας 2, Ραντοσάβλιεβιτς, Γιώργος Βούλγαρης 5, Άλμπεκ 1, Λευτέρης Παπάζογλου, Γερουλάνος 1, Τσορτέκης 3, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Καππάτος, Ζαρίκος 3, Παπαδιονυσίου, Βρεττός, Παγιάτης 5, Δημήτρης Βούλγαρης 6

Διαιτητές: Βαγγελτζίκης-Φωκίτης, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα: 2-2, Πέναλτι: 2/2-4/4