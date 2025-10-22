Νίκη και άνοδος στην 3η θέση για τον Αθηναϊκό

Ο Αθηναϊκός συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στη Handball Premier, επικρατώντας με 32-25 της Δράμας στο κλειστό του Βύρωνα, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Οι «Λόρδοι» πραγματοποίησαν ακόμα μία πειστική εμφάνιση, φτάνοντας τους 9 βαθμούς και ανεβαίνοντας στην 3η θέση της βαθμολογίας, πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.

Η ομάδα του Νίκου Σαμαρά επέβαλε τον ρυθμό της από το πρώτο ημίχρονο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 18-14 και στη συνέχεια διατήρησε με άνεση τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το τελικό 32-25.

Κορυφαίοι για τον Αθηναϊκό ήταν οι Άλμπεκ και Τσορτέκης, που σημείωσαν από 7 τέρματα, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά των Γ. Βούλγαρη (5) και Παγιάτη (4). Από πλευράς Δράμας, ξεχώρισε ο Κοτσιώνης με 7 γκολ, ενώ ο Παπαδόπουλος πρόσθεσε 6.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 3-5, 7-7, 10-8, 13-10, 18-14 (ημχ), 20-16, 22-17, 23-21, 26-22, 29-23, 32-25

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας 1, Ραντοσάβλιεβιτς, Γ. Βούλγαρης 5, Άλμπεκ 7, Παπάζογλου, Γερουλάνος 2, Τσορτέκης 7, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Καππάτος 1, Ζαρίκος 2, Παπαδιονυσίου, Βρεττός, Παγιάτης 4, Δ. Βούλγαρης 3

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Ηλιάδης, Κρητικός 1, Κοτσιώνης 7, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης, Τσαμεσίδης 1, Πολύδωρος, Λατσάκου 5, Τοζακίδης, Ντεσμπό 1, Μανωλούδης 3, Μεσσίνης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 6, Σίνα, Μαρκατάτος 1

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Δίλεπτα: 6-3, Πέναλτι: 1/1-4/6