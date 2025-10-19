Δεύτερη ήττα για την Ελλάδα – «Πλήρωσε» το κακό ξεκίνημα απέναντι στην Αυστρία

Τη δεύτερη διαδοχική ήττα της στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026 γνώρισε η Εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αυστρίας και ηττήθηκε με 29-22 στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης, για την 2η αγωνιστική του 6ου ομίλου.

Πλέον, η Ελλάδα στρέφει την προσοχή της στις δύο κρίσιμες αναμετρήσεις του Μαρτίου με το Ισραήλ, όπου θα επιδιώξει να διεκδικήσει την τρίτη θέση του ομίλου, που ενδέχεται να αποδειχθεί προνομιούχα.

Η «γαλανόλευκη» μπήκε νωθρά στο παιχνίδι, δυσκολευόμενη να διασπάσει την άμυνα των Αυστριακών. Οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν με 7-2 στο 16ο λεπτό και διεύρυναν τη διαφορά στο 9-3 στο 19’, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 15-9. Στο δεύτερο ημίχρονο, με την Πάντζα να πρωταγωνιστεί, η Αυστρία ξέφυγε ακόμη περισσότερο (23-12 στο 41’) και «σφράγισε» ουσιαστικά τη νίκη.

Στο φινάλε, η Εθνική έδειξε αντίδραση και με δύο εύστοχα πέναλτι της Ανδρίτσου, ένα γκολ της τερματοφύλακα Μ. Κεπεσίδου σε κενή εστία και τέρματα από Ζυγούρα και Παναγιωτίδου, μείωσε τη διαφορά, όμως δεν μπόρεσε να αλλάξει τη ροή του αγώνα.

Πρώτες σκόρερ της αναμέτρησης ήταν η Ανδρίτσου με 9 γκολ για την Ελλάδα και η Πάντζα με 7 γκολ για την Αυστρία.

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 2-3, 2-6, 4-10, 6-11, 9-15 (ημ.), 10-17, 12-22, 14-24, 17-27, 19-27, 22-29.

ΕΛΛΑΔΑ (Μενέλαος Δανήλος): Μ. Κεπεσίδου 1, Κερλίδη 1, Γιαννοπούλου, Μεντεσίδου 2, Κ. Κουκμίση, Γκάτζιου, Ζυγούρα 4, Ν. Κεπεσίδου, Σαμολαδά 3, Ζενέλι, Τσικνάκη, Φράγκου, Ανδρίτσου 9, Μανιά 1, Παναγιωτίδου 1, Σεβδιλή

ΑΥΣΤΡΙΑ (Μονίκ Τάιστερμαν): Ιβαντσοκ, Κ. Πάντζα 7, Μπάρνιακ, Μπάλιακ 1, Ματίσεβιτς, Σλέγκελ 2, Ντράματς 1, Εγκμπαϊμο 4, Ιβαντσοκ-Σόλτιτς 5, Ρογκάνοβιτς, Σαμπάτνιχ, Α. Πάντζα, Ράιχερτ 2, Σαϊντερμπάουερ 1, Στάνκοβιτς 5, Εγκερ 1.

Διαιτητές: Μανέα-Ιλιέσκου (Ρουμανία). Δίλεπτα: 3-7. Πέναλτι: 9/10 - 6/8

* Στο άλλο σημερινό ματς του 6ου ομίλου, η Ισπανία επιβλήθηκε 38-22 στην Μπρατισλάβα του Ισραήλ

Το πανόραμα του 6ου ομίλου

1η αγωνιστική (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025)

Ισπανία- Ελλάδα 35-15

Αυστρία- Ισραήλ 39-30

2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025)

Ελλάδα- Αυστρία 22-29

Ισραήλ-Ισπανία 22-38

3η αγωνιστική (4-5 Μαρτίου 2026)

Ισραήλ- Ελλάδα

4η αγωνιστική (7-8 Μαρτίου 2026)

Ελλάδα- Ισραήλ

5η αγωνιστική (7-8 Απριλίου 2026)

Ελλάδα- Ισπανία

6η αγωνιστική (12 Απριλίου 2026)

Αυστρία- Ελλάδα

Βαθμολογία (σε 2 παιχνίδια)