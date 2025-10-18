Ανατροπή και πρόκριση για τη Δράμα

Η Δράμα πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή στο «Δημήτρης Κραχτίδης» και πήρε την πρόκριση για τον 3ο γύρο του European Cup Ανδρών στο χάντμπολ, επικρατώντας με 31-23 της Λόβτσεν Τσετίνιε.

Το αποτέλεσμα αυτό ανέτρεψε το εις βάρος της 32-27 του πρώτου αγώνα στο Μαυροβούνιο, χαρίζοντας στην ελληνική ομάδα μια πρόκριση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ισορροπία (6-6 στο 19’), όμως από εκείνο το σημείο και έπειτα η ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη ανέβασε ρυθμό, πήρε τον έλεγχο και έκλεισε το ημίχρονο με προβάδισμα 12-8. Στο δεύτερο μέρος, η Δράμα διατήρησε την υπεροχή της, φτάνοντας για πρώτη φορά σε σκορ πρόκρισης στο 37’ (16-10).

Με κορυφαίο τον Κοτσιώνη, που πέτυχε 11 τέρματα, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν ακόμη περισσότερο (22-13) και παρά τη μείωση του σκορ σε 25-19, δεν απώλεσαν τη συγκέντρωσή τους. Με συνεχόμενα γκολ των Κοτσιώνη, Παπαδόπουλου και Κρητικού, «κλείδωσαν» τη νίκη και την πρόκριση.

Δράμα: Κρητικός 1, Κοτσιώνης 11, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 2, Τσαμεσίδης, Πολύδωρος, Λασάκου 3, Τοζακίδης, Ντεσμπό 1, Μανωλούδης 2, Μεσσήνης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 4, Σίνα 7, Λαζαρίδης, Μαρκατάτος