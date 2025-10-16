Βαριά ήττα για την Εθνική Γυναικών στη Βαλένθια

Η Εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών πραγματοποίησε την πρεμιέρα της στα προκριματικά του Euro 2026 με ένα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στην Ισπανία, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 35-15 στη Βαλένθια.

Το παιχνίδι ολοκλήρωσε την πρώτη αγωνιστική του 6ου ομίλου της κυρίως προκριματικής φάσης, με τις παίκτριες του Μενέλαου Δανήλου να δίνουν ένα πολύ απαιτητικό τεστ απέναντι σε ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της Ευρώπης.

Οι Ισπανίδες επέβαλαν τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα, καθώς προηγήθηκαν με 4-1 στα πρώτα λεπτά και έφτασαν στο 9-2 με σερί 5-0. Το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 15-6, διαφορά που έδωσε από νωρίς σαφές προβάδισμα στις γηπεδούχες. Στο δεύτερο μέρος, η Ισπανία άνοιξε ακόμη περισσότερο τη «ψαλίδα», φτάνοντας στο 32-12 περίπου οκτώ λεπτά πριν τη λήξη και στο 35-12 λίγο πριν το φινάλε, προτού ο αγώνας ολοκληρωθεί με τελικό σκορ 35-15.

Παρά την ήττα, το ματς στη Βαλένθια αποτέλεσε ευκαιρία για τη «γαλανόλευκη» να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο, ενόψει του επόμενου και κρίσιμου παιχνιδιού με την Αυστρία (19/10, 18:00) στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης.

Στον άλλο αγώνα του 6ου ομίλου, η Αυστρία επικράτησε του Ισραήλ με 39-30.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελική φάση του Euro 2026, η οποία για δεύτερη φορά στην ιστορία θα διεξαχθεί με 24 ομάδες, προκρίνονται οι δύο πρώτες κάθε ομίλου, καθώς και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι από τα συνολικά έξι γκρουπ.

Η βαθμολογία στον 6ο όμιλο (1η αγωνιστική):

Ισπανία 2 Αυστρία 2 Ισραήλ 0 Ελλάδα 0

2η αγωνιστική (Κυριακή 18/10)