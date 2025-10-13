Στη μάχη των προκριματικών η Εθνική Γυναικών με στόχο την πρόκριση στο EURO 2026

Η Εθνική Γυναικών χάντμπολ συνεχίζει από την Πέμπτη την προετοιμασία της στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της έναρξης των προκριματικών του EURO 2026, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία (16/10, Βαλένθια) και την Αυστρία (19/10, Κοζάνη).

Στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικρατεί συγκέντρωση και πίστη, καθώς η Εθνική έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της την παρουσία της σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Η Αγνή Ζυγούρα, που κατέκτησε Κύπελλο και Σούπερ Καπ Τουρκίας με την Μπούρσα, ενσωματώθηκε σήμερα στην αποστολή, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της με τον τουρκικό σύλλογο.

Η διεθνής περιφερειακή δήλωσε: «Εν όψει δύο πολύ δύσκολων αγώνων κόντρα σε Ισπανία και Αυστρία, θεωρώ πως όλες μας, και η προπονητική ομάδα, είμαστε εντελώς συνειδητοποιημένες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα συγκεκριμένα παιχνίδια και να παλέψουμε την κάθε μπάλα, ώστε να διαμορφώσουμε τις καλύτερες συνθήκες για να πάρουμε –πρώτα ο Θεός– την πολυπόθητη πρόκριση του χρόνου τον Απρίλιο. Εύχομαι υγεία πάνω από όλα σε όλη την ομάδα».

Από την πλευρά της, η Δέσποινα Φράγκου, διεθνής δεξιά ίντερ, σημείωσε: «Γνωρίζουμε τη δυναμική των ομάδων του ομίλου μας και έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία για να τις αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα τα δυο πρώτα παιχνίδια θα είναι δύσκολα, αλλά θα είμαστε έτοιμες να δώσουμε το 100%, έχοντας ως στόχο να διεκδικήσουμε όλες τις πιθανότητες να βρεθούμε στην τελική φάση. Είναι ακόμα πολύ νωρίς και ο δρόμος των προκριματικών είναι μεγάλος, αλλά είμαστε έτοιμες και αισιόδοξες να ξεκινήσουμε με θετικό τρόπο αυτή μας την προσπάθεια».

Η αναμέτρηση Ισπανία-Ελλάδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 21:30 στη Βαλένθια και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Sports, καθώς η ΕΡΤ εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα όλων των εκτός έδρας αγώνων της Εθνικής Γυναικών στα προκριματικά.

Αντίστοιχα, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, Ελλάδα-Αυστρία, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 18:00 στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης, επίσης με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ.

Οι 17 αθλήτριες που βρίσκονται στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού Μενέλαου Δανήλου είναι οι: Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Κ. Κουκμίση, Ανδρίτσου (ΠΑΟΚ), Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου, Φράγκου, Γιαννοπούλου (ΟΦΝ Ιωνίας), Ζενέλι, Σαμολαδά, Μανιά, Παναγιωτίδου (ΑΕΚ), Μ. Κουκμίση (ΑΕΣΧ Πυλαίας), Ζυγούρα (Μπούρσα- Τουρκία)

Το πρόγραμμα της Ελλάδας (6ος όμιλος)

1η αγωνιστική (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025)

Βαλένθια 21:30 (ΕΡΤ2ΣΠΟΡ), Ισπανία- Ελλάδα

2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025)

ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης 18:00 (EΡΤSPORTS/ΕΡΤ2ΣΠΟΡ), Ελλάδα- Αυστρία

3η αγωνιστική (4-5 Μαρτίου 2026)

Ισραήλ- Ελλάδα

4η αγωνιστική (7-8 Μαρτίου 2026)

Ελλάδα- Ισραήλ

5η αγωνιστική (7-8 Απριλίου 2026)

Ελλάδα- Ισπανία

6η αγωνιστική (12 Απριλίου 2026)