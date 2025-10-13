Πρόκριση στους «32» με νέα νίκη επί της Άλμπατρο Σιρακούζα για τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή

Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή επικράτησε για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες της Αλμπάτρο Σιρακούζα αυτή τη φορά με 38-25 στο κλειστό της Ηλιούπολης, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «32» του EHF European Cup.

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι, αφού επικράτησε με 34-28 της Αλμπάτρο Σιρακούζα το βράδυ του Σαββάτου στο κλειστό της Ηλιούπολης, στο πρώτο παιχνίδι για τον 2ο γύρο του EHF European Cup, ολοκλήρωσε δύο ημέρες αργότερα ιδανικά την αποστολή της, σφραγίζοντας την πρόκριση στους «32» με το απόλυτο 2/2 απέναντι στους Ιταλούς.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά, προηγήθηκε με 4-2 και σταδιακά αύξησε τη διαφορά, κλείνοντας το ημίχρονο στο 17-11. Στην επανάληψη, οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, φτάνοντας σε διψήφια διαφορά τερμάτων και σφραγίζοντας την πρόκριση με το τελικό 38-25.

Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες ήταν οι Εσκαλόνα και Σάββας με έξι τέρματα, ενώ ακολούθησε ο Σλίσκοβιτς με πέντε.

Τα πεντάλεπτα: 4-2, 6-4, 8-6, 10-7, 13-7, 17-11 (ημ.), 20-13, 23-15, 26-20, 30-22, 35-24, 38-25.

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 6, Kρέσιτς 3, Βίντα 2, Τζίμπουλας 3, Παπάζογλου , Παπαντωνόπουλος, Κανέτε 2, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 5, Τσαναξίδης 4, Σουργκιέλ, Μπάρος 3, Πασσιάς 3, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 6.