«Διπλό» στη Βέροια για τον Αθηναϊκό

Ο Αθηναϊκός συνέχισε την ανοδική του πορεία στη Handball Premier, επικρατώντας εκτός έδρας του Φέρωνα Βέροιας με 40-37 στο «Φιλίππειο» γυμναστήριο, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Αθηναϊκός πέτυχε την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τους 7 βαθμούς και «πιάνοντας» τον ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, ο Φέρωνας Βέροιας παρέμεινε στην τελευταία θέση με έναν βαθμό, αυτόν της ισοπαλίας απέναντι στον ΑΣΕ Δούκα στην πρεμιέρα.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και τον Αθηναϊκό να πηγαίνει στα αποδυτήρια με οριακό προβάδισμα 22-21.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Βύρωνα ανέβασε ταχύτητα και με επιθετική πολυφωνία πήρε σταδιακά τον έλεγχο του αγώνα. Προηγήθηκε με 26-22 και 32-26, χτίζοντας μια διαφορά ασφαλείας. Ο Φέρωνας προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 36-33 λίγο πριν το φινάλε, όμως ο Αθηναϊκός έδειξε ψυχραιμία και «σφράγισε» τη νίκη με το τελικό 40-37.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 8-5, 10-10, 15-15, 16-18, 21-22 (ημχ), 22-25, 24-28, 25-31, 29-33, 32-36, 37-40

ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβάντσεβιτς 7, Γκεοργκιέφσκι 1, Κερλίδης 2, Ζαμάνης, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης 1, Ταπάντζης 7, Μόμιτς 6, Κουκουτσίδης 5, Μπαλτζής 3, Μπούντκο 1, Μπουγιάκας 3, Ταραμονλής, Μαυρίδης 1, Χατζηπαναγιωτίδης.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας, Ραντοσάβλιεβιτς 2, Γ. Βούλγαρης 6, Άλμπεκ 4, Παπάζογλου, Γερουλάνος 2, Τσορτέκης 4, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Καππάτος, Ζαρίκος 1, Παπαδιονυσίου 6, Βρεττός, Παγιάτης 9, Δ. Βούλγαρης 6

Διαιτητές: Νάσκος- Χαρίτσος, Παρατηρητής: Σαμαράς, Kόκκινη: 22' Γκεοργκιέφσκι (τρία δίλεπτα), Δίλεπτα: 7-6, Πέναλτι: 2/5-5/7

Το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής

Τρίτη (08/10)

Ολυμπιακός – Ζαφειράκης Νάουσας 41-22

Τετάρτη (09/10)

Bianco Monte Δράμα – ΓΑΣ Κιλκίς 26-30

Σάββατο (11/10)

ΠΑΟΚ – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας 31-25

ΕΣΝ Βριλησσίων – ΑΣΕ Δούκα 35-30

ΑΕΚ – Διομήδης Άργους 43-21

Δευτέρα (13/10)

Φέρωνας Βέροιας – Αθηναϊκός 37-40

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες):