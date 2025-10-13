«Σφραγίζει» την πρόκριση ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

Την Αλμπάτρο υποδέχεται σήμερα (13/10 19:30) ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή για το Round 2 του EHF European Cup, στη ρεβάνς του 34-28 του περασμένου Σαββάτου.

Στο κλειστό της Ηλιούπολης οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να υπερασπιστούν το +6 (34-28) του προχθεσινού (11/10) αγώνα στο ίδιο γήπεδο απέναντι στην ομάδα της Ιταλίας.

Η Αλμπάτρο Σιρακούσα θα προσπαθήσει να κάνει τη μεγάλη ανατροπή με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ της, με τους Πειραιώτες να είναι το ξεκάθαρο φαβορί σε έναν αγώνα που θα ξεκινήσει στις 19:30.

Εκτός του Ολυμπιακού, στην ίδια διοργάνωση μετέχουν ΠΑΟΚ, Διομήδης και Δράμα, οι οποίες θα πέσουν στη «μάχη» το επόμενο Σαββατοκύριακο (18-19/10).