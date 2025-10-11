Προβάδισμα πρόκρισης για τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή - Ήττα για τη Δράμα

Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στη φάση των «32» του EHF European Cup, επικρατώντας με 34-28 της Αλμπάτρο Σιρακούσα στο κλειστό της Ηλιούπολης, στον πρώτο αγώνα της φάσης των «64».

Η ομάδα του Πειραιά είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα, δεν απώλεσε ποτέ το προβάδισμα και έδειξε αποφασισμένη να «καθαρίσει» τη σειρά εντός έδρας, καθώς και τα δύο ματς διεξάγονται στην Ελλάδα.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν οι Σκαραμέλι και Κανέτε, που σημείωσαν από τρία γκολ, ενώ Μιχαϊλίδης και Σλίσκοβιτς πρόσθεσαν από δύο. Με το +6 (34-28) στις αποσκευές του, ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς τη Δευτέρα (13/10, 19:30), που θα διεξαχθεί επίσης στο ίδιο γήπεδο.

Αντίθετα, η Bianco Monte Δράμα 1986 γνώρισε την ήττα με 32-27 από τη Λόβτσεν στο Τσέτινιε του Μαυροβουνίου και θα χρειαστεί νίκη με διαφορά έξι γκολ στη ρεβάνς για να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Οι Δραμινοί είχαν θετική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος δεν κατάφεραν να κρατήσουν τον ρυθμό, με τη διαφορά να φτάνει ως το +7 (27-20) στο 45’. Στο φινάλε, κατάφεραν να μειώσουν στα πέντε γκολ.

Κορυφαίος των γηπεδούχων ήταν ο Περούνισιτς με 11 τέρματα, ενώ για τη Δράμα ξεχώρισε ο Χαϊτίδης, που σημείωσε 8 γκολ. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (18:00) στο Κραχτίδης, όπου η ελληνική ομάδα θα κυνηγήσει την πρόκριση στην έδρα της.

ΑΛΜΠΑΤΡΟ ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ 28-34 (14-17 ημχ)

Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 8, Βίντα, Τζίμπουλας 3, Παπάζογλου 5, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 1, Κανδύλας 1, Σκίσκοβιτς 4, Τσαναξίδης, Πέσο 1, Σουργκιέλ 3, Μπάρος 5, Πασσιάς, Μιχαηλίδης 2, Σάββας 1 Διαιτητές: Μενέντεζ- Φαμπιάν (Ισπανία), Παρατηρητής: Γκογκμέν (Τουρκία), Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 5/6-2/2

ΛΟΒΤΣΕΝ- BIANCO MONTE ΔΡΑΜΑ 32-27 (18-14 ημχ)